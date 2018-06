Justice : Pourquoi la grève des greffiers s’enlise ?

CONAKRY- La grève des greffiers s’enlise au grand dam du fonctionnement normal des tribunaux du pays. Ces auxiliaires de justice exigent l’application de leur statut particulier. Mais le département de la Justice invoque des raisons financières qui tardent à être exécutées par le Ministère des Finances.

« La grève perdure pour une seule raison : celle qui est relative à la non signature de cet arrêté conjoint sur la base de l’article 60 qui détermine les indemnités et primes de logement, d’audience, de transport et de fonction des greffiers. L’article 60 dit qu’il faut trois signatures pour que cet arrêté soit applicable. Il faut la signature de la fonction publique, des finances et du ministère de la justice. En ce qui nous concerne, on peut vous garantir que tout ce qui est acte administratif a été déjà fait, après la signature du statut particulier des greffiers. Mais les actes financiers ne dépendent pas du ministère de la justice », a déclaré Sékou Keita.

La grève entre dans sa deuxième semaine sans qu’aucune solution de sortie de crise ne pointe à l’horizon. Un dialogue de sourd s’est installé entre les parties au file du temps. Mais le responsable de communication du département de la justice rassure en parlant de la mise en place d’une commission tripartite des trois ministères concernés pour étudier et déterminer les modalités de payement de ces indemnités et primes.

« Nous souhaitons avoir un accord avec l’ensemble des greffiers de Guinée pour que nos tribunaux puissent fonctionner normalement », a-t-il dit observant que ce n’est pas tous les greffiers qui sont en grève.

Selon les informations fournies par ce ministère, la prise en charge des greffiers, le reclassement des greffiers sur la base de l’article 3, la formation professionnelle continue et tous les actes administratifs ont été réalisés.

Suspension des cinq greffiers…

Le vendredi 08 mars dernier, les greffiers ont lancé un mot d’ordre de grève pour réclamer l’application de leur statut particulier. Les meneurs de ce mouvement ont été suspendus par le ministre Cheick Sacko. Ces derniers contestent la décision du garde des sceaux et devraient déposer ce mardi un recours à la Cour Suprême pour excès de pouvoir.

« Avant la prise de cet acte le ministre a pris le soin de consulter les cinq meneurs pour comprendre un peu les raisons qui les poussent à faire une pétition tout en abandonnant leur poste. Est-ce qu’ils ont été mandatés par leur association. J’ai un rapport officiel qui montre que Tamba a fait 4 mois d’abandon de poste. Depuis 4 mois il est à Kankan, ce qui est grave. Et tant d’autres. Nous ne contestons pas la grève. C’est un droit constitutionnel qui doit être exercé par une entité reconnue et agrée en République de Guinée », a expliqué Sékou Keita, appelant les greffiers à prendre conscience des réalités de ce pays pour lever ce mot d’ordre de grève.

