Dabola : trois morts et de nombreux blessés après un affrontement…

DABOLA- Un affrontement opposant des villages voisins a fait trois morts et plusieurs blessés à Dabola le dimanche 17 juin 2018. Un conflit domanial est à l’origine des violences. Le conflit a opposé les villages Serifoula, Lamia et Heremakono d’un côté et Fissaya de l’autre. La tension reste palpable dans la zone, obligeant les autorités à déployer un dispositif de sécurité important sur place. Certains habitant de peur d’être arrêtés ont fui leur village. Au moins six personnes ont été interpelées, a appris Africaguinée.com.

Selon nos informations les blessés ont été admis à l’hôpital préfectoral de Dabola pour des soins. Les affrontements ont eu lieu à 80 kilomètres de la préfecture de Dabola centre. Les villages en conflits se disputent un domaine cultivable.

« Le litige qui les oppose c’est autour d’un domaine cultivable. Ce conflit ne date pas d’aujourd’hui. Autrefois ils sont allés en justice jusqu’à la cour d’appel de Kankan qui a tranché en faveur du village de Fissaya. Mais cette décision n’a pas été acceptée par l’autre partie. A leur retour, certains habitants de Lamia sont allés se mettre dans le bas-fond pour labourer. C’est ainsi que ceux du village de Fissaya sont allés prendre leurs charrues et leurs semences pour rentrer au village. Mécontents, les gens du village de Lamia ont informé les autres Serfoula et heremakono. Ils sont venus attaquer le dimanche matin Fissaya » a témoigné un sage de localité qui indique avoir tenté à plusieurs reprises le règlement à l’amiable de ce conflit.

Forte présence des forces de l’ordre…

Amadou Oury Diallo explique que le village est envahie par les forces de l’ordre. De peur d’être arrêtées, les populations ont déserté le village : « Il y a un déploiement énorme des forces de sécurité. Pour le moment selon mon constat 6 personnes ont été interpellées. A l’heure qu’il fait tous villageois sont dans la brousse depuis qu’ils ont vus les gendarmes et les policiers dans le village. La psychose est grande, les interpellations se poursuivent ici. Tout est désert », a-t-il témoigné.

Le procureur près le tribunal de première instance de Faranah, Ansoumane Douno a été saisi du dossier. Il a confirmé la mort de deux personnes dans les violences et annonce un autre cas de mort parmi les blessés. Ce qui donne un bilan de 3 morts.

Alpha Ousmane Bah

Pour africaguinée.com

Tél. : (00224) 664 93 45 45