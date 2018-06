RUSAL a commencé à exporter de la bauxite à partir du gisement Dian-Dian

Moscou, le 19 juin 2018 - la Société Unie RUSAL (SEHK: 486, Euronext: RUSAL/RUAL, Moscow Exchange: RUAL), l'un des plus grands producteurs mondiaux d'aluminium, annonce l'achèvement de la mise en œuvre de la première phase du projet d'exploitation de la mine de bauxite Dian-Dian en Guinée et le début des exportations de la bauxite.

Dans le cadre de la première phase, en plus de la mise en service de la mine de capacité de 3 millions de tonnes de bauxite, toute l'infrastructure (en particulier, les routes et un embranchement de chemin de fer) pour le transport et le stockage du minerai a été construite. Alpha Condé, Président de la Guinée, et Alexandre Bregadzé, ambassadeur de Russie en Guinée, ainsi que les dirigeants de RUSAL ont participé à la cérémonie de l'expédition de la première tonne de produit.

«Depuis quinze ans, RUSAL est l'un des plus grands investisseurs dans l'économie de la Guinée. La coopération mutuellement avantageuse avec le gouvernement de Guinée dans le cadre de la réalisation du projet Dian-Dian contribue à l'amélioration du climat d’investissement dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. La mise en service de la mine de bauxite signifie non seulement la création d'emplois et l'augmentation de l'emploi de la population locale, mais aussi de nouvelles opportunités pour le développement de l'économie guinéenne», - a signalé Yakov Itskov, directeur de la division Alumine de RUSAL.

Dian-Dian est le plus grand gisement de bauxite au monde avec une réserve prouvée de 564 millions de tonnes. Le droit à son exploitation appartient à RUSAL. En 2015, RUSAL a signé un accord multilatéral sur l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire dans la région de Boké envue de la mise en œuvre du projet d'investissement. C`est le premier accord similaire entre la société minière et le gouvernement de Guinée visant à réunir les efforts du business et de l'État pour la réalisation du potentiel industriel et socio-économique de ce pays africain.

RUSAL qui évolue en Guinée depuis 2001, est l’un des plus grands investisseurs dans ce pays. En Guinée, RUSAL possède la Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), également le complexe bauxite-alumine de Friguia. En dehors de cela, RUSAL continue la Réalisation du projet pour l’exploitation du plus grand gisement de bauxite au monde «Dian-Dian» dans la région de Boké. La réserve prouvée du gisement de «Dian-Dian » est de 564 millions de tonnes.

Information sur la Société

RUSAL (www.rusal.ru) – leader mondial du secteur de l'aluminium. En 2017, la part de la société représentait environ 5,8% de la production mondiale d'aluminium et 6,3% de l'alumine. La société emploie près de 62 000 personnes. RUSAL est présent dans 20 pays du monde sur les 5 continents. La société commercialise ses produits principalement sur les marchés de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Asie du Sud-Est, au Japon, en Chine et en Corée. Les actions ordinaires de RUSAL sont négociées à la bourse de Hong Kong (code commercial 486). Les certificats globaux de dépôt représentant les actions ordinaires de RUSAL, sont négociés sur une plate-forme professionnelle de la bourse Euronext à Paris (selon le règlement S, code commercial: RUSAL; en vertu de la Règle 144A, code commercial: RUAL). Les actions ordinaires de RUSAL sont négociées à la bourse de Moscou (code commercial RUAL).