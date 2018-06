Guinée : Pourquoi Sidya Touré ''s'abstient'' de quitter Alpha Condé ?

CONAKRY-Sidya Touré dont le rapprochement avec Alpha Condé au lendemain de la Présidentielle de 2015 avait fait couler beaucoup d’encre et de salive, continue de surprendre. L’Opposant qui a rompu avec le Chef de l’Etat après deux années de collaboration dans la méfiance, reste tout de même son Haut Représentant, dont le rôle exact a toujours fait objet de polémique. Officiellement il n’a pas démissionné de son poste. Une contradiction que beaucoup n’arrivent pas à comprendre. D’autant que son parti n’a plus de représentant au sein du Gouvernement.

Au lendemain des élections communales du 04 février, Sidya Touré ahurit par le déroulement catastrophique de ce scrutin a menacé de démissionner de ses fonctions de haut représentant avant de se rétracter. Pourquoi ? Mystère ! Ce n’est pour autant pas parce que ses relations avec Alpha Condé étaient au beau fixe.

Les deux années et demie de collaboration n’auront pratiquement rien servi. Puisque le haut représentant qui était censé conseiller, orienter le Chef de l’Etat sur des questions stratégiques de développement n’a pas été écouté. Et ça, l’ancien Premier ministre ne l’a pas digéré.

« Le Président on se voit, des fois on ne se parle pas bien, des fois on se parle bien. Mais le résultat : plus de deux ans après, c’est qu’on n’a rien fait ensemble. Les propositions qui ont été faites sur l’électricité, l’agriculture et sur un certain nombre de chose, rien n’a abouti », a regretté récemment Sidya Touré. Va-t-il démissionner…enfin ? Attendons de voir.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112