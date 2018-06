Décès brutal du journaliste Abdoulaye BAH : Les condoléances de Mr Kerfalla Camara ( KPC )

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Monsieur Abdoulaye BAH , survenu le lundi 18 juin 2018 à Conakry en plein exercice de ses fonctions . Journaliste reporter à Guinéenews , le défunt fut incontestablement une figure de proue de la presse privée guinéenne.

La disparition, à l'âge de la fleur, de ce journaliste affable, comique , sans histoire et discret me remplit de peine en ce qu’il fut pour beaucoup de ses confrères un modèle et un mentor plein d’attention tout au long de son parcours de par sa manière professionnelle de collecte, de traitement et de diffusion de l'information .

En cette triste occasion, je tiens à présenter, au nom de l’ensemble du personnel du Groupe Guicopres et en mon nom propre, mes plus sincères condoléances à la veuve du défunt ainsi qu’à ses plus proches parents et amis sans oublier ses confrères de Guinéenews et la grande famille de la presse guinéenne endeuillés par cette triste disparition.

Doté d’un grand sens des responsabilités, Abdoulaye BAH fut un journaliste qui aimait son métier et qui était soucieux du bien-être de ses concitoyens. Notre pays a perdu un des plus illustres de ses fils. Je prie Dieu de lui accorder son pardon et de l’accueillir en son grand royaume qu'est le Paradis Eternel. Amen !

Dors bien combattant de la plume.

Kerfalla Camara PDG du groupe Guicopres