Série d’accidents en Guinée : le bilan très lourd dressé par la police…

CONAKRY-Plusieurs cas d’accidents ont été enregistrés dans le pays à l’occasion de la fête de l’Aid El Fitr marquant la fin du mois de Ramadan. La police qui vient de fournir un premier bilan évoque une dizaine d’accidents survenus le jour et le lendemain de la fête.

Au moins deux personnes sont mortes, d’autres gravement blessés dans ces accidents. Plusieurs dégâts matériels aussi sont à déplorer, selon le Directeur National de la Police routière qui a été interrogé par un journaliste d’Africaguinée.com.

« A Conakry, le jour de la fête, il y a eu quatre cas d’accidents de la route dont trois à Dixinn faisant un mort, un blessé grave et un cas à Sonfonia avec des dégâts matériels importants. A l’intérieur du pays, deux cas d’accidents ont été signalé à Tanéné et à Dubreka », a confié le commissaire ABoubacar Sarr.

Le bilan est par contre beaucoup plus lourd le lendemain de la fête. A Conakry, il y a eu trois cas accidents, faisant six blessés graves dont un qui a succombé à ses blessures dimanche nuit à l’hôpital. Il s’agit de notre confrère Abdoulaye Bah, Journaliste au site d’Information Guineenews.org décédé à l’hôpital Sino-guinéen où il était en soin intensif suite à l’accident qu’il a subi alors qu’il était en reportage. A l’intérieur du pays, il y a eu six cas d’accidents.

