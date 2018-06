Réunion ad-hoc du groupe d’experts sur les implications du potentiel élargissement de la CEDEAO et la ZLECA

Cotonou (Bénin), 18 Juin 2018 – Le Bureau sous régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et le Gouvernement du Bénin organisent du 25 au 26 juin prochain, à Cotonou, une réunion Ad-Hoc d’experts sur "Les implications du potentiel élargissement de la CEDEAO et la Zone de Libre Echange Continental Africaine (ZLECA)"

Cette réunion ad-hoc qui se tiendra après la signature de la ZLECA par 44 pays sur les 55 Etats membres de l’Union Africaine et l’intention manifestée par certains pays de l’Afrique du Nord d’adhérer à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a pour objectif d’approfondir la réflexion sur les potentielles implications économiques et socioéconomiques de ces chantiers majeurs.

Selon, M. Dimitri Sanga, Directeur de la CEA pour l’Afrique de l’Ouest, « Alors que l’Afrique s’engage résolument sur la voie de la mise en œuvre de la ZLECA, nous sommes en train de franchir une étape importante de la création de la Communauté économique africaine telle que prônée par certains pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). Cette marche doit s’accompagner des discussions et réflexions dépassionnées sur les implications réelles de ces engagements afin de lever les contraintes et relever les défis y relatifs. C’est le cas des demandes en cours d’élargissement potentiel de la CEDEAO. Nous sommes convaincus que les experts de l’Afrique de l’ouest vont donner des pistes de solutions pour mener à bien tous ces chantiers qui sont censés nous mener vers l’intégration de la sous-région et du continent dans son ensemble ».

La réunion ad-hoc du groupe d’experts permettra aux participants d’examiner les implications économiques en termes de flux commerciaux et de recettes publiques, d’identifier et de discuter les principaux défis et enjeux pour la CEDEAO et également pour les pays candidats à l’adhésion et de formuler des recommandations pour un élargissement économiquement et socio économiquement avantageux pour les différentes parties et surtout pour l’effectivité de la ZLECA.

Cette rencontre de deux jours comprendra des sessions plénières au cours desquelles les participants discuteront des implications, enjeux et défis majeurs relatifs à l’élargissement de la CEDEAO par l’adhésion de nouveaux pays, aussi bien pour les différentes parties que pour la mise en œuvre de ZLECA.

Les participants comprendront les experts des Etats membres, les représentants des Communautés économiques régionales et des Organisations intergouvernementales de l’Afrique de l’Ouest. Les représentants du secteur privé et la société civile œuvrant activement sur les questions de développement de la sous-région en rapport avec la promotion de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest y sont également invités. Les experts du commerce extérieur, des questions douanières et de l’intégration dans les ministères en charge du commerce et ceux en charge de l’économie et des finances sont principalement ciblés au niveau des pays.

