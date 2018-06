Témoignage ‘’affreux’’ de Haby Sow : "comment ma coépouse m'a versé de l’eau bouillante..."

MAMOU-Une femme a versé de l’eau bouillante sur sa coépouse à Mamou. L'acte s'est produit à Kensy, une localité située à 15 km du centre ville. La victime s’appelle Haby Sow, ménagère de son état est mère de 6 enfants.

Après le décès de son mari, elle a été épousée par le jeune-frère de ce dernier qui était marié. Depuis cette union, dame Haby Sow et sa coépouse se regardent en chiens de faïence. Alors ce Samedi 16 juin dans la matinée, la première femme a chauffée de l'eau et a versée sur sa coépouse.

Alertés, les citoyens de cette localité ont pris soin d'informer les services de sécurité avant de la transporter à l'hôpital régional de Mamou où elle a été prise en charge. Interrogée la victime couchée sur son lit de malade s'est confiée à notre correspondant basé dans cette préfecture. Son témoignage est pathétique.

Lire aussi- Mamou : Poursuivi pour viol sur une fille de 12 ans, Oustaz Ibrahim accuse Satan…

" C'est ce matin pendant que j'étais dans la cuisine en train de préparer que ma coépouse m'a surpris avec un bol rempli d'eau chaude. Elle a versé l'eau sur moi. C'est ainsi que j'ai crié au secours et les gens sont venus pour me transporter ici. Elle me provoquait tous les jours. Mais moi comme je sais que mon premier mari n'est plus, je ne répondais pas. Pendant le ramadan, elle m'avait encore agressée à la mosquée. J'ai 6 enfants. Un pour mon défunt époux et 5 pour mon le monsieur qui m’a épousé en seconde noce. Ma coépouse elle a 4 enfants. Je ne sais pas pourquoi elle m’a fait ça. J’ai été désagréablement surprise par son acte", a-t-elle confié, se tordant de douleurs.

Pour sa part Docteur Mamadou Aliou Serende Diallo revient sur les circonstances dans les quelles son service à reçu la patiente.

" C'est ce Samedi aux environs de 11 heures que nous avons reçu une patiente complètement brûlée. Selon les informations c'est sa coépouse qui aurait versée de l'eau chaude sur elle. Elle est brûlée au niveau du visage, au niveau du thorax et au niveau des membres inferieurs. Nous avons fait les premiers soins. Actuellement elle est alitée ici. On va voir ce qui doit suivre. Si on va pouvoir la soigner ou si elle sera évacuée. Une brûlure si elle est étendue c'est dangereux. Nous ferons de notre mieux et le reste revient à Dieu", a confié ce médecin urgentiste.

Aux dernières nouvelles, la présumée auteure de ce crime aurait été mis aux arrêts par les services de sécurité pour des fins d'enquêtes.

Nous y reviendrons.

De Mamou, Habib Samake

Correspondant régional d’Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 093 998