Accident du journaliste Abdoulaye Bah : Alpha Condé promet des sanctions « sévères »…

CONAKRY-Le Président Alpha Condé qui s’est rendu au chevet des journalistes accidentés dans la nuit du samedi 16 à dimanche 17 juin 2018 alors qu’ils étaient en reportage, a promis de sanctionner les auteurs.

Abou Koria Kourouma, cadreur à Espace TV et Aboudoulaye Bah journaliste au site Guinéenews ont été gravement percutés la nuit dernière par un véhicule. Si leur vie n’est plus en danger, ils ont par contre été gravement blessés. Le Chef de l’Etat a indiqué que les médecins se mobilisent pour soigner les victimes, mais que pour le moment, ils ne peuvent pas être évacués.

« Son (Abdoulaye Bah, ndlr) état est grave, mais le médecin va faire ce qui est de son possible (…) On ne peut évacuer quelqu’un quand son état est comme ça. Laissons les médecins travailler », a lancé Alpha Condé, promettant de sanctionner les auteurs.

« On va sérieusement sanctionner. On ne peut pas laisser des jeunes boire de l’alcool et faire des courses automobiles en ville, et blesser des gens qui sont en train de travailler. On va appliquer de façon très sévère (la rigueur de la loi) pour que les gens sachent qu’on ne peut plus accepter que des personnes se saoulent pour faire des courses et qu’ils blessent des gens gravement », a promis le Chef de l’Etat.

Les auteurs de cet accident seraient aux arrêts. Nous y reviendrons.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112