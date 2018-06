Cellou Dalein : « Pour qu’il y ait la paix en Guinée… »

CONAKRY- En attendant la reprise des manifestations de rue, le Chef de file de l’opposition guinéenne a lancé un appel à l’endroit des différentes institutions du pays, notamment la Présidence de la République. Cellou Dalein Diallo invite les acteurs impliqués dans le processus électoral à œuvrer pour le respect des différents accords politiques.

« Nous sommes tous attachés à la paix, mais la paix se construit par la justice. Ceux qui ont la responsabilité de faire appliquer les décisions consensuellement prises, qu’ils le fassent. Le Président de la République, lorsque je l’ai rencontré le 2 avril dernier, a instruit les institutions concernées à tout faire pour mettre en œuvre les dispositions de l’accord politique. Il s’agit notamment de la mise en place de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante ; Il s’agit de l’audit, de l’assainissement du fichier électoral avant les prochaines élections législatives ; Il s’agit de l’indemnisation des victimes des violences politiques perpétrées lors de nos manifestations pacifiques », a confié ce vendredi 15 juin 2018 Cellou Dalein Diallo.

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée menace d’appeler à de nouvelles manifestations à Conakry. Cellou Dalein Diallo regrette un « manque » de volonté politique dans la mise en œuvre des accords politiques.

« On obtient pas la paix par l’exhortation, on obtient la paix par la justice, par le respect des engagements. Si vous violez les droits des autres, vous ne respectez pas les accords politiques, vous ne respectez pas la loi, vous mettez en cause la paix, parce que la paix n’a pas l’acceptation de l’injustice, la paix n’a pas la soumission », rappelle le Chef de file de l’opposition guinéenne.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com