Mondial 2026: La Guinée a-t-elle trahi le Maroc ? (le Gouvernement précise)

CONAKRY-Le Gouvernement a guinéen réagi ce jeudi 14 juin 2018 sur la polémique liée au vote de la fédération guinéenne de football lors du congrès de la Fifa à Moscou.

Mercredi à Moscou, l’impensable s’est produit ! Contre toute attente, la Guinée a voté pour la candidature conjointe du Canada, des États-Unis et du Mexique au dépend du Maroc, présenté comme le candidat du continent africain.

C’est l’onde de choc absolu ! Les commentaires mêlés d’incompréhension ont fusé de tous les côtés. Les justifications de la FEGUIFOOT invoquant des erreurs techniques n’ont pas convaincu grand-monde. Alors ce jeudi, le gouvernement guinéen a brisé le silence, exprimant son regret par rapport à la confusion entourant le vote pour l’organisation de la coupe du monde de la FIFA en 2026.

Dans note officielle parvenue à notre rédaction, le gouvernement réaffirme son attachement au principe de solidarité entre les pays Africains tel que prôné par l’Union Africaine. Il rappelle que durant tout le mandat du Président de la République de Guinée à la tête de l’Union Africaine il a prôné et soutenu inlassablement la solidarité entre les pays Africains dans les processus de prise de décision au sein des instances internationales.

Lire aussi- Mondial 2026 : ce tweet de Trump qui a fait voter la Guinée contre le Maroc…

« Le royaume du Maroc et la République de Guinée ont des relations d’amitié et coopération qui datent des indépendances et qui se sont renforcées au fil des ans. Le gouvernement se souvient de l’assistance inestimable du Maroc lors de la douloureuse épidémie à virus Ebola et ne saurait privilégier un autre pays au détriment d’un membre de l’Union Africaine », précise la note sortie du Conseil des Ministres de ce jeudi.

Cette précision va-t-elle taire la polémique ou l'entretenir davantage? C'est la question.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112