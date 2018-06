Mondial 2026: La Guinée a-t-elle voté pour les USA au détriment du Maroc?

MOSCOU- La prochaine coupe du monde ne sera pas organisée sur le continent Africain. Et pour cause : La candidature conjointe du Canada, des États-Unis et du Mexique a remporté le vote tenu lors du congrès de la FIFA ce mercredi à Moscou, en Russie pour l’organisation de la prochaine coupe du monde prévue en 2026.

Le comité nord-américain qui a obtenu 134 voix parmi les 207 associations membres de la FIFA a eu le dessus sur la candidature du Maroc, seul pays africain en lice qui caressait l’espoir de succéder à l’Afrique du Sud, organisteur de la compétition en 2010.

Mais il y a un vote qui suscite une grosse incompréhension au sein de l’opinion publique guinéenne. Tenez-vous bien, la fédération guinéenne de football aurait jeté son dévolu sur les USA au détriment du Maroc, un pays pourtant que tout lie à la Guinée.

Après ce vote surprise, la Fédération guinéenne de football a bouté en touche ce verdict. Son choix aurait été manipulé par erreur. La FGF jure qu’elle a bel et bien voté pour la candidature du Maroc.

Que s’est-il passé alors ?

Selon l’officier média de la Féguifoot, Blaise Camara, qui s’est confié à notre rédaction, une erreur de manipulation électronique s’est glissée lors du scrutin. Une décision devrait être prise dans les heures à venir pour élucider tous les manquements liés à ce vote, précise notre source.

Merci de lire ci-dessous les résultats du vote par pays…

