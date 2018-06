Mondial 2026 : ce tweet de Trump qui a fait voter la Guinée contre le Maroc…

CONAKRY- Pourquoi la Guinée a voté pour les Etats-Unis au détriment du Maroc, un pays avec lequel elle entretient d’excellentes relations vieilles de plusieurs décennies ? Ce mercredi 13 juin 2018, contre toute attente, la candidature des Etats-Unis pour l’organisation de la coupe du monde 2026 a été retenue suite à un vote qui a surpris plus d’un.

La déception du Maroc fut grande. Elle était à la hauteur de la surprise créée par la Guinée, un pays avec lequel il a de bons rapports. C’était impensable aux yeux des observateurs que la Guinée vote contre le Maroc. Surtout que le Président de la Fédération Guinéenne de Footaball, Mamadouba Antonio Souaré, était officiellement l’ambassadeur de la candidature du Maroc.

Du côté de la Féguifoot, on parle d’une erreur technique. Pourtant, une source bien introduite au niveau de l’instance dirigeante du football guinéen nous a confié une toute autre version. Antonio Souaré aurait reçu une « instruction » à la dernière minute pour voter en faveur des Etats-Unis.

Pourquoi ce revirement de la Guinée à la dernière minute ?

Une seule explication pourrait être donnée à ce changement spectaculaire de la Guinée. Les autorités de Conakry ont cédé face aux menaces du Président américain. Donald Trump avait menacé de faire des « représailles » à tout pays qui ne supporterait pas la candidature de son pays pour l’organisation de la coupe du monde 2026.

« Les Etats-Unis ont mis au point un projet fort avec le Canada et le Mexique pour le mondial 2026. Cela serait dommage si des pays que nous avons toujours aidés fassent campagne contre la candidature américaine. Pourquoi devrions-nous soutenir ces pays alors qu’ils ne le font pas en échange (Y compris à l’ONU ? »

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 avril 2018