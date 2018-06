Guinée : Aboubacar Sylla déterre les dossiers qui fâchent…

CONAKRY- C’est sans doute l’un des dossiers les plus sensibles du secteur des Transports ! Il s’agit du dossier de la SOTRAGUI, cette société de transport public tombée en faillite à cause d’une mauvaise gestion. L’ancien ministre des Transports Oyé Guilavogui s’y était « casser les dents »et n’a jamais pu trouver une solution à ce problème.

La Sotragui (société des transports de Guinée) emploie plus de 700 travailleurs qui sont en chômage technique prolongé. Les employés de cette société ont manifesté à maintes reprises à Conakry, notamment devant le palais présidentiel pour interpeler le gouvernement sur leur cas, sans obtenir gain de cause. La crise reste entière malgré l’implication du Président Alpha Condé. Sa relance est une épine sur le pied du Gouvernement.

Aujourd’hui, le nouveau Ministre des Transports veut convaincre le Gouvernement de la nécessité de redémarrer cette société de transport. Aboubacar Sylla qui mesure l’ampleur de la tâche prévient qu’il faudra beaucoup d’efforts et de volonté politique de la part du Gouvernement et beaucoup de moyens pour relancer cette société.

« Nous allons œuvrer à convaincre le Gouvernement de la nécessité de mettre la main à la poche pour financer la remise en état de la totalité du parc récupérable, compte tenu du caractère social du transport public. Cela va nous amener à peu près à une centaine de bus en plus des 50 bus turcs qui sont tous en bon état (…). Je pense qu’avec cela les guinéens pourront souffler un peu », a promis le Ministre d’Etat en charge du secteur des transports.

