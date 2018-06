Prévention des maladies cardiovasculaires : pourquoi faire un régime sans sel ?

L’insuffisance cardiaque est une maladie cardiovasculaire aggravée par l’excès de sel. Si vous projetez de suivre un régime sans sel, pourquoi attendre ? Il ne peut être que bénéfique pour votre santé.

Sel : à consommer avec modération

Le sel contient du sodium, nécessaire à l’organisme. Il intervient dans le bon fonctionnement de nombreux organes comme le cœur et les reins, il est indispensable aux muscles, et régule la pression sanguine et l’eau dans le corps. Or, trop de sel augmente les risques de développer une maladie cardiovasculaire car cela entraîne une augmentation de la pression artérielle. En d’autres termes, l’excès de sel favorise l’hypertension !

Excès de sel : l’hypertension, une maladie cardiovasculaire

Accident vasculaire cérébral (AVC), maladies coronariennes, durcissement des artères, hypertrophie ventriculaire et insuffisance cardiaque sont les risques encourus en cas d’hypertension. Or, les personnes qui consomment trop de sel sont très exposées au risque de développer cette maladie cardiovasculaire. Votre médecin préconise un régime sans sel ? Pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui ?

Régime sans sel : que manger ?

Rééquilibrez votre alimentation. Réduisez les doses de sel lorsque vous cuisinez. Éliminez eau gazeuse, charcuterie, plats préparés industriellement, biscottes, pain, cubes de bouillon, condiments, fromage, biscuits et sel de table. À l’inverse, privilégiez le pain sans sel et tous les aliments sans sel. S’ils vous semblent fades, ajoutez plantes aromatiques, épices, huile d’olive, jus de citron pour donner du goût à tous vos petits plats maison. Accompagnez viande et poisson de légumes frais riches en saveur comme le céleri, le poireau, le poivron. Vous prendrez ainsi soin de votre santé cardiovasculaire.

