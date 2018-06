Labé : Pourquoi l’arrivée annoncée d’Alpha Condé fait jaser ?

LABE-Le Président Alpha Condé est attendu à Labé, la cité de karamoko Alpha les 23 et 24 juin 2018 dans le cadre des journées nationales de l’éleveur. Cette arrivée annoncée du Chef de l’Etat dans la capitale de la Moyenne Guinée fait jaser.

Alors que les préparatifs de son accueil vont bon train, l’opinion reste divisée sur la réception que les autorités entendent réserver au numéro un guinéen. Le préfet de Labé appelle les populations de cette agglomération favorable à l’opposition de se mobiliser pour réserver un accueil digne de nom au chef d’Etat Alpha Condé. L’opposition dénonce une propagande politique aux visées inavouées. Le débat fait rage.

Les autorités espèrent obtenir des retombées lors de cette visite mais à condition que les citoyens de Labé fasse montre de courage pour accueillir dans la ferveur le locataire de Sékhoutouréa.

« L’importance de l’accueil que nous allons réserver au président de la République aura ses retombées. Ce qui est réalisé ailleurs c’est suite aux différentes réceptions que cela a été obtenues. Si on reçoit le Président, nous avons des besoins. Dieu a fait que c’est lui le président Alpha Condé qui partage les richesses. C’est légitime que chacun se batte pour que son proche soit président de la République mais après les élections, mon Dieu il faut accepter le choix du peuple et faire en sorte de bénéficier des avantages du budget national. Qu’on travaille à Kankan personne ne dira qu’on n’a pas travaillé en Guinée. Si on ne fait rien à Labé ce n’est pas pour autant que Labé ne participera pas au remboursement de cette dette. Donc il faut être intelligent pour dire donnez-moi ou rendez-moi ma part. Il ne faut pas que les gens disent il faut que mon parent soit président pour dire voilà c’est mon tour. Comment quelqu’un peut dire j’attendrai que mon père soit président pour que j’étudie, je mange, je me soigne. Chacun doit expliquer aux gens qui l’écoutent pour accueillir le président qui partage » a déclaré le préfet de Labé Elhadj Safioulaye Bah en prélude de l’arrivée du Chef de l’Etat.

Pour le député uninominal de Labé, honorable Cellou Baldé, il faut éviter l’amalgame. Il estime que c’est un faux débat de penser que c’est une occasion pour réclamer au Pr Alpha Condé de faire des réalisations à Labé.

« (…) Il faut éviter de créer l’amalgame, de faire le petit malin dans ces genres de choses. Ce n’est point une opportunité de demander à Alpha Condé qui est à moins de 2 ans de la fin de son mandat de travailler Labé. C’est du plein droit du président d’initier des actions ou d’accompagner des initiatives dans les différentes préfectures et régions de la Guinée. Mais j’estime ce que j’ai vu à Nzérékoré me ramène à une propagande politique. A l’occasion des journées du paysan ce sont des élèves qui ont été sortis des écoles, des comités de base et des sections du RPG ont été mobilisés plus que le monde agricole. Ce sont des journées teintées de mobilisation et des propagandes politiques. J’ai parlé avec le gouverneur et le préfet de Labé, j’ai d’abord déploré l’exclusion de certaine catégorie telle que le député. Il a fallu que je dénonce pour que le préfet fasse un communiqué incluant mon nom et le gouverneur a dit désormais qu’il va m’adresser une lettre officielle. J’ai demandé les termes de référence de cette rencontre. Quand on parle de journée de réflexion, c’est soit un atelier, soit c’est des groupes thématiques qui se retrouvent réunissant tous les acteurs du secteur. Maintenant le président peut être rehaussé de sa personnalité. Contrairement à ce que certaines mauvaises langues sont en train de distiller comme un acte de sabotage. C’est des questions nobles que j’ai posées aux autorités administratives pour ne pas que ça soit une propagande politique à l’image de Nzérékoré », explique Cellou Baldé.

