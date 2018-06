Guinée : Alpha Condé nomme un ancien proche de Cellou Dalein...

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a signé deux décrets ce mardi 12 juin 2018.

Dans le premier décret, le Président de la République a nommé M. Siradio Diallo, consultant en coopération au développement, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, près la République fédérale d’Allemagne. Siradio Diallo est un ancien membre de l'UFDG et proche de Cellou Dalein Diallo.

Le second décret du le Chef de l’Etat porte sur la création d’un comité de suivi de coordination du processus de migration de la télédiffusion et télévision analogique terrestre vers la télédiffusion et télévision numérique terrestre -TNT-.

Sa mission est de coordonner les actions nécessaires en vue de lever toutes les contraintes à la mise en œuvre du projet de migration de l’audiovisuel analogique au numérique en relation avec les départements ministériels, les services de l’Etat, les organisations socioprofessionnelles et les partenaires techniques et financier concernés.