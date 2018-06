Bolloré Ports réceptionne quatre nouveaux portiques de parc dans le terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry

Bolloré Ports poursuit ainsi son programme de modernisation et d'extension pour faire de Conakry un port plus performant, plus moderne et plus attractif .

Ce mardi 12 juin 2018, Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports, réceptionne quatre portiques de parc dans le terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry.

Construits par Konecranes, une société spécialisée dans les équipements de levage, ces quatre portiques ultra modernes permettent d’augmenter considérablement les performances ainsi que le niveau de fiabilité du terminal. Ils ont été entièrement financés par Conakry Terminal à hauteur de 7 millions 500 mille eurossoit environ 79 milliards de francs guinéenset viennent renforcer les capacités d’opération des deux portiques de quai mis en service en 2016.

Ces nouveaux équipements permettront de mieux sécuriser les opérations de manutention, d’améliorer la productivité et de créer de nouveaux emplois notamment pour les jeunes guinéens, principaux acteurs de la croissance économique du pays.

En l’espace de 7 ans, Bolloré Ports a investi près de 129 millions d’euros, soit 1 342 milliardsde francs guinéensafin de moderniser et équiper le terminal à conteneurs.

« La réception de ces quatre portiques marque une nouvelle étape pour Conakry Terminal. Leur mise en service va contribuer à dynamiser l'ensemble des activités portuaires et elle constituera un formidable levier de productivité au service du développement économique guinéen. Parallèlement à la modernisation du port, nous mettrons un accent particulier sur le transfert des compétences au personnel guinéen par le biais de la formation continue.» a déclaré Tahirou Barry, Directrice générale de Conakry Terminal.

