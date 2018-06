210 gagnants de la Promo Retrait via Orange Money !!

Ce lundi 11Juin 2018, dans les locaux d’Orange Money de Donka., de nouveau gagnants se sont vue remettre leur bon d’achat.

A date, ce sont donc 210gagnantsqui ont bénéficiés de 105millions de nos francs.

Ils viennent de Dubreka, Boké, Kindia, Kankan, Diguiraye Siguiri Guéckédou et de N’zérékoré, mais aussi de Conakry.

Tous sont repartis avec un bon d’achat de 500 000Gnf chacun.

Leurs mots , ce jour :

Mme Thiadji Boiro de Donka témoigne: « je suis très reconnaissant vis-à-vis d’orange,au début je n’y croyais pas à cause des arnaqueurs, maintenant j’y crois car je viens de bénéficier d’un bon d’achat de 500 000Gnf gratuitement sans aucune contrepartie financière, je vous encourage à faire comme moi en composant #147#OKpour souscrire au jeu.»

Mr Mamadou Banga Diallo de Coza témoigne,« je suis très heureux ,grâce à Orange je vais passer de très bonne fête de ramadan car je suis un étudiant sans aucun revenu, un tel gain ne peut être que le bienvenu en ces périodes de fête où l’argent se fait très rare. C’est un grand plaisir d’être parmi les gagnants,. J’invite chacun à faire comme moi peut être le prochain gagnants c’est vous, je remercie Orange»

Mr Baldé Mohamed Lamine de Coza nous partage ces sentiments: « Je suis tellement ému par rapport à l’obtention de ce gain qui coïncide en cette période de fête que les mots pour exprimer cette joie m’échappent. Pour moi Orange reste le numero1 des réseaux en Guinée, c’est mon réseau préféré également. Je demande à ceux qui ne possèdent toujours pas un compte Orange Money de le faire le plus rapidement que possible car aujourd’hui Orange Money est devenu indispensable dans le quotidien des guinéens, on ne peut plus s’en passer, Orange Money est aussi mon portemonnaie favori car je gagne en temps en rapidité et mes fonds sont aussi en sécurité».

Pour participer à la promoet tenter sa chance, il suffit d’activer le code #147#OKou*147#OKpour essayer de remporter gratuitement un bon d’achat de 500000Gnf.

Attention : ce jeu est gratuit et en cas de gain Orange n’exige rien au client pour entrer en contact avec son cadeau, et seul le numéro 624 44 44 44esthabilité à annoncer la bonne nouvelle aux gagnants.

N’hésitez pas, en cas de doute ou pour tout cas suspect, à contacter le service client au6277ou rendez-vous sur la page Facebook Orange Guinée

Vous rapprocher de l’essentiel. Orange