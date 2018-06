Transport urbain : Aboubacar Sylla annonce une "bonne nouvelle" aux citoyens de Conakry…

CONAKRY-Le ministre d’Etat en charge du secteur des Transports vient d’annoncer une bonne nouvelle aux populations de Conakry. Aboubacar Sylla annonce la relance des activités du train Conakry Expresse garé depuis plusieurs mois à cause des actes de vandalisme et à l’insalubrité sur les rails.

Le nouveau ministre des transports fait de la reprise des activités de ce moyen de transport très économique pour de nombreux citoyens de la capitale, une priorité. Il l’a annoné lors d’une visite de routine à bord du train.

Lire aussi- Transport urbain : pourquoi le train Conakry-Express est à l’arrêt ?

« On a un pincement au cœur parce que le train Conakry express a rendu d’énormes services aux guinéens. Il transporte pas moins de 10.000 voyageurs par jour. Ce qui fait 300.000 voyageurs par mois. C’est énorme. Le département à bord de ce train se fait à des tarifs très honorables pour les guinéens. Le fait qu’il soit immobilisé depuis quelques mois, crée une situation tragique pour certains citoyens qui n’ont plus la possibilité de quitter chez eux, se rendre à leur lieu de travail et revenir à la maison. La remise en marche de ce train est une priorité de ce département. Je dirai même que c’est une urgence. Nous allons nous y atteler très rapidement pour faire en sorte que les Conakrikas voient de nouveau ce train circuler dans les jours à venir », a promis le nouveau ministre des transports.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112