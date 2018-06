Guinée : une mission de l’OIF attendue chez Cellou Dalein Diallo…

CONAKRY-Une mission de l’organisation internationale de la francophonie (OIF) est attendue ce lundi 11 juin 2018 chez l’opposant Cellou Dalein Diallo, a appris Africaguinee.com.

La rencontre est prévue à midi, a-t-on appris auprès de l’entourage du leader de l’UFDG. Cette mission exploratoire sera conduite par Mohamed Salia Sokona, chef de la délégation de l’OIF en Guinée.

Selon nos informations, elle vient recueillir l’avis de Chef de l’opposition sur la conduite du processus lié à l’audit du fichier électoral en prélude des élections législatives prévues avant la fin de cette année. Elle a déjà pris langue avec l’UFR de Sidya Touré et le RPG arc-en-ciel.

Cependant il faut dire que cette visite intervient dans un climat de suspicion entre les acteurs politiques. L’audit et l’assainissement du fichier électoral est une exigence de l’opposition avant la tenue des élections législatives et présidentielles. Cette opération devraient être conduite par des experts de l’Union européennes, du système des nations-unies et de l’OIF.

D’ores et déjà, l’opposition dénonce des manœuvres visant à exclure l’union européenne et le système des nations-unies dans ce processus. Cellou Dalein Diallo et alliés préviennent déjà qu’ils n’accepteront pas.

A suivre…

Africaguinee.com