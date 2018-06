Conakry : nouvelle paralysie des juridictions (les raisons…)

CONAKRY-La grève générale illimitée déclenchée le 08 juin dernier par les greffiers affecte négativement le fonctionnement normal des tribunaux dans la capitale guinéenne, a constaté Africaguinee.com.

Les différentes juridictions visitées ce lundi 11 juin 2018 par un journaliste de notre rédaction sont paralysées. Selon notre constat au tribunal de première instance de Dixinn, les audiences criminelles prévues ce lundi par le parquet n’ont pas eu lieu à cause ce débrayage.

Caporal-Chef Mohamed Kaba et AlyaYattara détenus depuis 2014 qui devraient répondre des faits d’association de malfaiteur, détention illégale d’arme de guerre et vol à main armée n’ont pas comparu. Il en est de même pour treize autres détenus depuis 2012 qui n’ont pu comparaître ce lundi.

Les greffiers de ce tribunal dénoncent une injustice dont ils sont victimes et promettent de continuer la grève jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

Lire aussi- Guinée : une grève annoncée à partir du 8 juin…

Sur place on observe quelques greffiers et juges qui assurent le service minimum. « Nous assurons le service minimum (…). Mais tout est paralysé ce lundi. Sans greffiers, il n’y a pas de tribunal. Nous contestons l’injustice. Et tant que notre statut n’est pas rehaussé la grève continuera », a lancé un greffier que nous avons trouvé sur place.

Du côté du Tribunal de première Instance de Mafanco, aucune audience n’a eu lieu aujourd’hui mais la grève a été partiellement suivie. Rencontré, un greffier nous a confié qu’il n’est pas en grève, parce que ce mouvement a été mal organisé.

Après l’échec des négociations avec le gouvernement, les greffiers ont entamé depuis vendredi 08 juin une grève générale illimitée pour réclamer l’application du statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires.

Bah Aissatou

Pour africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14