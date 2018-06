Guinée : le Gouvernement se mobilise pour les funérailles de la Mère du ministre Diané…

KANKAN-Une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Kassory FOFANA a pris part jeudi aux funérailles de la Maman du ministre d’Etat à la Défense et ministre chargé des affaires présidentielles, Hadja M'Ballou Keïta.

Cette forte présence vise à compatir aux douleurs de Dr Mohamed Diané. A cette occasion, le premier ministre a présenté une enveloppe de cent millions de francs guinéens au nom du Président Alpha Condé, et vingt millions au nom du gouvernement précisant que le Chef de l’Etat est en déplacement sinon, il aurait pris part aux obsèques.

Prenant la parole au nom du gouvernement, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a présenté les condoléances à la famille éplorée. Pour le Général Bouréma Condé, le ministre de la Défense est un modèle d'éducation, un homme responsable et très social. Selon lui, c'est grâce à toute la famille Dianélà et particulièrement sa défunte mère.

C'est après la prière de 14 heures à la mosquée sounna de Missira que la défunte a regagné sa dernière demeure au cimetière de kokoudouni sis au quartier Missira dans la commune urbaine de Kankan. Hadja M'Ballou Keïta est décédée à l'âge de quatre-vingts dix ans.

Depuis Kankan, Amadou Oury Souare

Correspondant régional d'Africaguinee.com

Tel:(+224) 656 44 26 28