Sollicitation de manifestations d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant pour l’Etude et le suivi des travaux de Génie Civil

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

Convention N° D-04/BoCEJ/FCCE/2017

Date début: 11/06/2018; Date Limite : 25/06/2018

N° de référence (selon le Plan de Passation des marchés): C01/ISFAD/2017

Client: LATICE/ISFAD

Type: Sollicitation de manifestations d’intérêt

Titre: Recrutement d’un Consultant pour l'Etude et le suivi des travaux de Génie Civil

L’Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD) en consortium avecsept autres institutions (l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry de par son Centre Informatique, l’Institut Supérieur de Technologie de Mamou, Dixinn GATE, l’Université Libre de Guinée, l’Université de Lille 1, Sciences et Technologies, à travers le Département Sciences de l’Education et de la Formation des Adultes, SEFA, Jatropha S.A, et la Bibliothèque universitaire centrale du MESRS), a obtenu une subvention du projet BoCEJ de la Banque Mondiale à travers le FCCE pour le financement de son sous projet dénommé «LICENCE APPLIQUÉE AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR L’ÉDUCATION (LATICE)».

Les services de consultant (« Services ») comprennentles études et la supervision des travaux de génie civil.

La coordination du sous projet invite les consultants individuels (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.

Les critères de sélection du consultant sont :

· Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur génie civil, d’architecture ou équivalent (20 points) ;

· Avoir au moins cinq années d’expérience dans le domaine de la maitrise ; d’œuvre de contrôle et de supervision des travaux, dans la gestion et la conduite des travaux, de l’établissement de devis et de planning, de contrôle de la qualité et de la durabilité des ouvrages de génie civil (45 points);

· Avoir réalisé aux moins deux (2) missions similaires au cours des cinq (5) dernières années (15 points);

· Avoir une maîtrise de logiciels de dessin assisté par ordinateur (10 points) ;

· Disposer de connaissances des procédures des bailleurs de fonds notamment les financements IDA est un atout (5 points),

· Avoir une connaissance des réalités de la localité d’implantation des travaux (5 points).

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » ‘Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’IDA, datée de Janvier 2011 qui précisent que « les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement avant leur départ en congé; et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt »(voir paragraphe 1.9 des mêmes directives).(« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualification du consultant (SBQC)telle que décrite dans les Directives de Consultants.

La durée de la mission du Consultant sera de soixante (60) jours dont vingt (20) jours pour les études (production du DAO pour la rénovation/réhabilitation) et quarante (40) jours pour le suivi de l’exécution des travaux.

Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de références (TDRS) et des informations supplémentaires aux adresses mentionnées ci-dessous du lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 30 GMT et vendredi de 9 h 00 à 13 h 30 GMT.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, par courrier ou par email au plus tard le Lundi,25 juin 2018 à 13 H A Monsieur le Coordonnateur du sous projet « LICENCE APPLIQUÉE AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR L’ÉDUCATION (LATICE) » à l’adresse :

Espace Numérique Universitaire et Scolaire (ENUS) de l’ISFAD

3eEtage, Bâtiment de la Bibliothèque, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry

BP : 1961

Email : latice@isfad-gn.org

Tél : (+224) 625 07 61 71

Conakry, République de Guinée.

Le Coordonnateur du Sous-projet