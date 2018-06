Sollicitation de manifestations d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant international pour l’accompagnement à l’élaboration du référentiel de formation

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

Convention N° D-04/BoCEJ/FCCE/2017

Date début: 11/06/2018; Date Limite : 02/07/2018

N° de référence (selon le Plan de Passation des marchés): C02/ISFAD/2017

Client: LATICE/ISFAD

Type: Sollicitation de manifestations d’intérêt

Titre: Recrutement d’un Consultant international pour l’accompagnement à l’élaboration du référentiel de formation

L’Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD)en consortium avecsept autres institutions (l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry de par son Centre Informatique, l’Institut Supérieur de Technologie de Mamou, Dixinn GATE, l’Université Libre de Guinée, l’Université de Lille 1, Sciences et Technologies, à travers le Département Sciences de l’Education et de la Formation des Adultes, SEFA, Jatropha S.A, et la Bibliothèque universitaire centrale du MESRS), a obtenu une subvention du projet BoCEJ de la Banque Mondiale à travers le FCCE pour le financement de son sous projet dénommé «LICENCE APPLIQUÉE AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR L’ÉDUCATION (LATICE)».

Les services de consultant (« Services ») comprennentl’accompagnement à l’élaboration du référentiel de formation

La coordination du sous projet invite les consultants individuels (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.

Les critères de sélection du consultant sont :

L’équipe projet recherche un consultant international de haut niveau, spécialiste de l’ingénierie de formation maîtrisant à la fois les technologies pédagogiques multimédia de formation à distance et des outils variés et adaptables à divers contextes d’apprentissage via les technologies de l’information et de la communication pour l’éducation, en particulier dans la formation universitaire professionnelle. Ce consultant devra disposer des aptitudes et compétences de très haut niveau de plus de 10 ans, reconnues au plan international et répondre au profil ci-après :

· être titulaire d’un doctorat dans le champ d’étude de l’informatique et des sciences de l’éducation ;

· avoir une longue pratique des métiers de la formation à distance sur des plateformes pédagogiques centrées sur les multimédia ;

· avoir réalisé une mission similaire lors 10 dernières années ;

· être fortement impliqué dans les travaux d’ingénierie de conception, d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de dispositifs, de référentiels et d’outils de formation numérique, en lien avec le développement des compétences et l’employabilité des diplômés ;

· disposer d’une grande expérience en accompagnement d’équipes et de structures de formation dans le domaine des TICE en Afrique et au plan international ;

· justifier d’une très bonne capacité à encadrer des équipes de développement de référentiels et de dispositifs de formation technique et professionnelle de niveau supérieur ;

· être apte à travailler avec des équipes africaines de différentes régions, aussi bien en situation présentielle qu’à distance ;

· disposer d’un réseau de relations professionnelles internationales susceptible d’aider le sous-projet LATICE à bâtir et pérenniser des coopérations interinstitutionnelles fructueuses ;

· avoir encadré des travaux universitaires de recherche dans le domaine des sciences de l’éducation utilisant les TIC comme stratégies pédagogiques de formation de publics divers, sur des besoins également divers ;

· être apte à concilier nouvelles pratiques venues d’ailleurs et adaptation aux contextes spécifiques dans l’apprentissage innovant des TIC pour la formation et la recherche de niveau universitaire ;

· avoir une très bonne expérience internationale dans le montage et le développement de stratégies de dossiers d’accréditation de programme de formation dans le domaine des TICE et de l’employabilité des diplômés ;

· être crédible dans ses engagements contractuels.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » ‘Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’IDA, datée de Janvier 2011 qui précisent que « les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement avant leur départ en congé; et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt »(voir paragraphe 1.9 des mêmes directives).(« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualification du consultant (SBQC)telle que décrite dans les Directives de Consultants.

La durée de la mission du Consultant sera de 45 jours/hommes dans une période de six mois, à compter de la notification du Contrat de consultance.

Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de références (TDRS) et des informations supplémentaires à l’adresse mentionné ci-dessous du lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 30 GMT et vendredi de 9 h 00 à 13 h 30 GMT.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, par courrier ou par email au plus tard le Lundi,02 juillet 2018 à 13 HA Monsieur le Coordonnateur du sous projet « LICENCE APPLIQUÉE AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR L’ÉDUCATION (LATICE) » à l’adresse :

Espace Numérique Universitaire et Scolaire (ENUS) de l’ISFAD

3eEtage, Bâtiment de la Bibliothèque, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry

BP : 1961

Email : latice@isfad-gn.org

Tél : (+224) 625 07 61 71

Conakry, République de Guinée.

Le Coordonnateur du Sous-projet