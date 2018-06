Guinée : Mouctar Diallo a-t-il conquis les jeunes de l’axe ?

CONAKRY-Le nouveau ministre de la Jeunesse et de l’emploi jeune a-t-il conquis les jeunes de l’axe ? Après sa prise de fonction à la tête de ce département, le jeune Ministre Mouctar Diallo, aurait obtenu le soutien de plusieurs mouvements de jeunes de l’axe. En milieu de semaine, certains d’entre eux l’ont d’ailleurs rendu visite au siège de son parti. Officiellement, il se dit qu’ils étaient venus le remercier pour sa nomination. Mais la démarche divise.

Selon l’entourage du leader du parti Nouvelles Forces Démocratiques, ces jeunes étaient porteurs de projets sur l’axe qu’ils aimeraient sortir de la stigmatisation et de la diabolisation dont ils sont victimes.

Lire aussi- Cellou Dalein-Mouctar Diallo : qui a abandonné l’autre ?

« C’est beaucoup de jeunes leaders de Hamdallaye jusqu’à la Cimenterie qui sont venus. D’autres aussi projettent de venir après. Mais pour un départ il y a ce groupe qui est venu et qui est très connu dans le milieu des jeunes de l’axe », nous a confié un proche de Mouctar Diallo.

La venue de ces jeunes chez le ministre de la jeunesse suscite assez de commentaires. Certains y voient une manoeurvre sournoise de Mouctar Diallo pour casser l’opposition qui a toujours eu un contrôle sur cet axe. On sent d’ailleurs une certaine division.

Siré Diallo, l’un des leaders des jeunes de l’axe qui coordonne le mouvement Akhadan que nous avons interrogé ne cache pas sa colère contre Mouctar Diallo. Il explique qu’ils ne peuvent pas s’affilier à la cause du nouveau ministre de la jeunesse qui, a-t-il noté, a trahi la cause et les valeurs qu’ils ont défendu ensemble.

Mouctar a craché sur le cimetière de Bambéto…

« Je suis vraiment désolé de voir Mouctar comme ça. Comme le disait Thiaghel, il a craché sur le cimetière de Bambéto. Nous on ne peut pas nous affilier à sa cause. Mouctar était avec nous hier dans les manifestations, dans les hôpitaux pour regarder nos blessés, Mouctar était avec nous à l’enterrement de nos morts, en dénonçant la dictature d’Alpha Condé. Rien n’a changé dans sa conduite du Pouvoir. Si Mouctar décide de le rejoindre, il ne peut pas convaincre les jeunes conscients de l’axe qu’il agit pour les satisfaire. Il l’a fait juste parce qu’il a épousé la démarche de certains aînés. Malheureusement, il a épousé le diable. Pour cela le mouvement Akhadan qui est l’un des plus grands mouvements des jeunes de l’axe ne le suit pas », a martelé ce jeune leader de l’axe.

Selon lui, « si ces jeunes disent qu’ils sont partis apporter leur soutien à Mouctar Diallo, au nom des jeunes de l’axe, c’est de la démagogie. Toutes les façons, la vérité triomphera. S’ils sont jeunes de l’axe, on le verra sur le terrain », a-t-il averti.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112