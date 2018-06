Tirage au sort de Shell Extra Challenge Les premiers lauréats enfin connus

Vivo Energy Guinée a organisé ce samedi 2 juin 2018, le 1ertirage de la promo Shell Extra Challenge à la Station Shell de Kobaya.

Le tirage a eu lieu sous la supervision d’un huissier de justice assermenté, en présence d’une forte participation des clients inscrits à la promo.

A cette activité, il y’a eu 2 catégories de tirage, un premier de 60 personnes pour participer au concours de conduite économique, la principale activité de la Promo et un second de 80 personnes qui a permis aux clients de bénéficier de cadeaux, notamment des cartes Liberta dont les montants varient entre 100.000 à 6 millions GNF.

Au total, 70 personnes ont gagné des cartes Liberta de 100.000 GNF chacun, 8 clients ont remporté des cartes Liberta d’une valeur de 500.000 GNF chacun, un lot de 1.000.000 GNF et le gros lot de la journée pour un client qui est reparti avec 1 an de carburant d’une valeur de 6. 000.000 GNF à raison de 500 mille GNF par mois. Les clients se sont dits très satisfaits de cette promo et expliquent qu’ils sont venus s’assurer de sa véracité.

Alpha Ibrahima Sy : « C’est un sentiment de joie et de satisfaction d’être un heureux gagnant de la carte Liberta de 100 mille GNF, je profite de l’occasion pour remercier la société Vivo Energy Guinée pour ce cadeau et je compte continuer à jouer. J’avais auparavant acheté 9 tickets avant ce premier tirage et je compte avoir plus au prochain qui est prévu le 30 juin. Je vais redoubler ma consommation pour être le prochain heureux gagnant. »

Mohamed Chérif Barry : « Je fais partie du lot des 60 premiers gagnants pour le concours de conduite économique. A chaque fois j’achète du carburant chez Shell, je garde mon ticket et là où je suis j’ai 4 tickets sur moi et le tirage est tombé sur un de mes tickets. Je pense bien que c’est une question de chance parce que qu’on nous a dit que nous allons suivre une formation en conduite défensive avant de faire la course, donc nous attendons d’être appelés ».

