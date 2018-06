Guinée : Fodé Oussou titille Alpha et tacle Aboubacar Sylla…

CONAKRY-Le vice-président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) vient de titiller à nouveau le président Alpha Condé qui a nommé de nouveaux conseillers à la Présidence. Dr Fodé Oussou Fofana prévient que cette kyrielle de Conseillers ne ferait qu’augmenter les charges de l’Etat alors que le pays est plongé dans des difficultés économiques.

« Alpha Condé me donne parfaitement raison puisque j’avais dit qu’il y aura deux gouvernements. J’avais prédit que tous les ministres qui avaient perdu leur poste allaient être recyclés comme ministre conseiller à la Présidence, sans portefeuille. Aujourd’hui, on se pose la question de savoir pourquoi Alpha Condé limoge ses ministres. Entre les anciens conseillers et les nouveaux qui vont arriver, ils sont à peu près plus de 40 à la Présidence. On ne peut pas abriter tous ces gens à moins qu’on les mette dans un amphithéâtre », prévient l’opposant qui s’est confié à un journaliste d’Africaguinee.com.

Dans la composition du Gouvernement deux opposants ont fait leur entrée. Il s’agit d’Aboubacar Sylla et de Mouctar Diallo, jadis très virulents contre le régime d’Alpha Condé. Le leader de l’UFC a été gratifié du portefeuille des transports avec rang de ministre d’Etat, également porte-parole du Gouvernement. A sa prise de fonction, l’opposant d’hier a salué l’esprit d’ouverture du Chef de l’Etat et exprimé une fierté d’appartenir à ce Gouvernement. « Pathétique », rétorque Dr Fodé Oussou.

« C’est triste. Quand je vois quelqu’un dire qu’il est fier d’appartenir à un gouvernement comme ça, j’ai l’impression qu’il a un autre objectif. Profiter au maximum du dernier mandat d’Alpha Condé. C’est pathétique. On voit certains dire qu’on est dans un gouvernement d’ouverture. Mais de quel gouvernement d’ouverture ? (…) aujourd’hui, c’est le projet du RPG arc en ciel qu’on met en œuvre. Tu ne peux pas dire le contraire. Il n’y a pas de gouvernement d’ouverture », a tranché le président du groupe parlementaire des Libéraux-Démocrates.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112