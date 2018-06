GAC contribue au nettoyage du village de Filima en cette journée internationale de l'environnement.

Guinea Alumina Corporation (GAC) SA, un acteur majeur du secteur minier en Guinée, a mené une journée de nettoyage, réalisée dans les villages des personnes affectés par le projet, en l'occasion de la Journée internationale de l'environnement.

Les employés de GAC ont travaillé avec les membres des communautés avoisinant son projet et le comité d'assainissement afin de nettoyer, dans un effort commun, les canaux de drainage. GAC a également contribué à informer l'ensemble de la communauté sur l'importance de la gestion des déchets, en particulier le plastique et les effets qu’il peut avoir sur l'environnement.

GAC aspire à être comparées aux plus grandes sociétés minières du monde à l'égard de ses responsabilités environnementales et sociales. Les contrôles environnementaux de GAC comprennent des plans de gestion spécifiques pour la biodiversité, le contrôle de l'érosion et des sédiments, l'eau, la réhabilitation, le reboisement, le dragage et l'élimination des déchets, la qualité de l'air et le contrôle du bruit et des vibrations.

GAC a travaillée avec le comité d'assainissement, établi à Filima, pour créer un plan compréhensif pour réduire l’impact environnemental. Cela comprenait le nettoyage des canaux de drainage des eaux pluviales avant le début de la saison des pluies, pour assurer au village un drainage adéquat et réduire le nombre de déchets qui seront déversés par la pluies dans les mangroves déjà sensibles.

L’opération de nettoyage en cette Journée internationale de l'environnement, a couvert les 8 blocs d’habitation de Filima ainsi que ceux de Hakoundé Thiandi.

GAC a fourni au comité d'assainissement des équipements de nettoyage ainsi que 25 volontaires de la société pour aider l'équipe dirigée par la communauté à atteindre ses objectifs.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.