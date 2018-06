Désormais, vous pouvez payer vos factures d’eau de la SEG sans vous déplacer !

En mi mai, Orange Finances Mobile Guinée- filiale d’Orange Guinée- annonçait à l’ensemble des guinéens qu’elle avait franchi une barre symbolique et non des moindres : plus d’un million de guinéens utilisent quotidiennement le service pour des transactions du type achat de crédit ; transfert nationaux ou réception d’argent de la France ; paiement marchands, des salaires, ou encore réabonnement- pour ne citer que ceux-ci.

L’EME profitait aussi de l’occasion pour rassurer les médias : la dynamique se confirmait à travers l’utilisation soutenue de son service phare- Orange Money- mais aussi par les partenariats noués avec les institutions et entreprises, les services innovants proposés ou encore les solutions de bancarisation offertes.

En effet, si on peut citer ces exemples comme preuve de la volonté d’accompagner la population dans l’ère du digital - aujourd’hui, c’est un nouveau pas qui est posé : celui de permettre à l’ensemble des guinéens de pouvoir grâce leur mobile payer leurs factures d’eau.

Depuis son lancement, en 2012, l’offre Orange Money est au service de tous pour certes simplifier le quotidien de chacun mais surtout mettre à leur disposition des solutions qui sont de manière indiscutable une preuve concrète de l’écoute de leur opérateur leader du secteur des télécommunications en Guinée.

Le partenariat avec la SEG est donc une volonté ferme d’OFMG (Orange finances Mobile Guinée ) de garantir à chacun pouvoir avancer avec son temps.

Il entend servir tous les ménages et les foyers sur l’ensemble du territoire.

Il s’appuie sur l’expérience du groupe Orange mais aussi l’engagement de la SEG qui au-delà de la garantie de voir ses clients payer leurs redevances, leur permet désormais de s’en acquitter dans les délais, sans avoir à se déplacer et ce où qu’ils soient.

Pour utiliser le service, il faut simplement avoir un compte Orange Money, composer#144#ok et suivre les instructions. L’abonné pourra payer par anticipation ses factures et mieux, bénéficie, durant les prochains mois, de bonus d’appels valables vers orange Guinée sur chaque règlement effectué.

Orange finances Mobile Guinée entend bien continuer à innover pour offrir à tous des solutions à leurs besoins et ce, ou qu’ils soient en Guinée.