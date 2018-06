Ousmane Kaba déballe : "J’ai dit au Président Alpha Condé…"

CONAKRY-Pourquoi Dr Ousmane Kaba a-t-il refusé toutes les propositions du Président Alpha Condé en vue de participer dans son Gouvernement ?

Renvoyé du RPG arc-en-ciel, avant de militer dans l’opposition sous les rênes du parti PADES, l’ancien ministre de l’Economie et des finances a décliné plusieurs offres alléchantes que le Chef de l’Etat et son équipe lui ont faites. Et pour cause :

« Lors de nos discussions ils ont vraiment voulu que je vienne (…) mais ils ont été intransigeants sur la fusion. J’ai eu un entretien avec mes militants qui ont estimé qu’il serait bon d’apporter le concours au pays. Mais ils se sont accrochés à cette histoire de fusion (…) Il (Alpha Condé, ndlr) a insisté jusqu’à la dernière minute, j’ai dit écoutez ! Je me retire, je ne suis pas du tout obsédé d’être ministre », a révélé ce mercredi 6 juin 2018, Dr Ousmane Kaba chez nos confrères de la radio Lynx Fm.

L’ancien ministre de l’Economie et des Finances précise qu’il n’a rien demandé comme poste. « On m’a fait plusieurs propositions : le ministère des Mines, le ministère des finances, ministre à la présidence chargé des investissements (…). Mais j’ai dit que je ne rentre pas dans le gouvernement contre la fusion de mon parti », a-t-il confié.

Le leader du PADES s’insurge contre la façon dont la politique est en train d’être menée actuellement en Guinée.

« La politique devient un parti contre un poste ministériel. Ce qui est inacceptable. C’est particulier à la Guinée. C’est nouvelle façon de faire la politique. Faire fusionner des partis politiques pour qu’ils participent à un gouvernement, c’est une innovation guinéenne », dénonce cet ancien cadre du RPG arc-en-ciel.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112