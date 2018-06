Guinée : Le Projet Filets Sociaux vole au secours d'un réseau de journalistes…

CONAKRY-Le projet Filets Sociaux Productifs vient d’offrir des équipements au Réseau des Journalistes Guinéens pour la Protection Sociale REJGUI-PS. La remise de ces outils de travail a eu lieu ce mardi 05 juin 2018. Le don est composé d’un appareil photo avec caméra incorporée, deux dictaphones, deux micros cravates et un trépied.

Cet appui vise à permettre aux membres de ce réseau de bien faire leur travail qui consiste à retransmettre toutes informations liées aux activités du Projet Filets Sociaux à travers le pays.

« Nous pensons que ces équipements vont permettre à votre ONG de couvrir les activités sociales qui se font sur le territoire, de les structurer et de les diffuser afin d’informer l’opinion nationale et internationale sur ce que le gouvernement et les autres partenaires sont en train de faire en matière de protection sociale », a expliqué Abdoulaye Wansan Bah coordinateur national du projet Filets Sociaux Productif.

La cellule Filets Sociaux est un instrument du gouvernement dont l’objectif est de mettre en œuvre un ensemble des paquets d’activités pour lutter contre la pauvreté. C’est pour cette raison que le coordinateur de cette cellule a invité ces journalistes de se focaliser sur un certain nombre des points.

« On veut vraiment à travers ces équipements témoigner de ce qu’on attend de votre réseau. On veut à travers ces équipements que les autorités nationales puissent savoir ce que chacun des acteurs fait sur le terrain en matière de protection sociale. Nous voulons que des journalistes, des spécialistes de communication que vous êtes, vous puissiez rendre compte de ce qu’on fait, critiquer ce qu’on fait pour qu’à l’arrivé on est un dispositif cohérant et adéquat », a formulé Abdoulaye Wansan Bah.

Le réseau des journalistes guinéens pour la protection sociale a, par la voix de son Président remercié les donateurs avant de leur promettre d’utiliser de manière professionnelle ces équipements.

« Je voudrais vous rassurer au nom du réseau que nous les utiliserons à bon escient, de façon assez professionnelle, et de faire en sorte que les activités qui sont contenues dans notre plan d’action soient celles-là qui rentre dans le cadre l’utilisation de ces matériels », a rassuré Mamadou Oury Diallo président du REJGUI-PS

Faut-il signaler que le but de ce projet est de lutter contre la pauvreté par la distribution des fonds et par la protection des ménages vulnérables.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinée.com