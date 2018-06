Guinée : Bah Oury interpelle le Président Alpha Condé…

CONAKRY-Bah Oury, ancien ministre de la réconciliation vient d’interpeller le Président Alpha Condé. Le chef de file du Mouvement UFDG Renouveau s’insurge contre la non-installation des élus communaux et appelle le Chef de l’Etat à prendre ses responsabilités.

« Le Président de la République, clé de voûte des institutions et garant de leur bon fonctionnement ne devrait pas tolérer encore plus longtemps cette entorse grave à l’ordre républicain. En effet la non-installation des élus communaux est purement et simplement une négation de la souveraineté du peuple de Guinée qui a élu peu ou pour des citoyens pour gérer les collectivités locales du pays », interpelle l’ancien vice-président de l’UFDG dans une tribune.

Lire ausssi- Contentieux électoraux : Pourquoi ça coince ?

Plus loin, Bah Oury prévient que la stabilité de la Guinée repose avant tout sur les conseils communaux qui représentent les populations à la base. « L’intérêt national recommande de se hâter pour que leur installation soit effective afin d’asseoir une gouvernance locale facteur de paix et de concorde nationale. Il est impérieux de restaurer la confiance qui est profondément écorchée », appelle-t-il.

Africaguinee.com