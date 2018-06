Alpha Condé : « J’ai dit au Premier ministre et à son gouvernement… »

CONAKRY-Le Président Alpha Condé menace de renvoyer tout ministre qui ne ferait pas son travail.

Alors que le nouveau gouvernement n’a pas fini de s’installer, le Chef de l’Etat avertit: « Le nouveau gouvernement sait que tout ministre qui ne fera pas son travail et qui ne sera pas sur le terrain va partir », a prévenu le Chef de l’Etat, expliquant que la feuille de route du Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana est d’œuvrer pour que le pays soit en paix.

« Le premier ministre connait sa feuille de route : il faut que le pays soit en paix pour qu’il n’y ait plus de pagaille que la personne soit de l’opposition ou de la mouvance c’est fini. Et c‘est n’est plus la peine de m’envoyer des sms pour me dire de pardonner tel ou tel militant s’il est fautif, il n’y aura plus de tolérance. Que chacun fasse son travail surtout dans l’intérêt de la Guinée et de son peuple », exhorte Alpha Condé.

Dans le nouveau gouvernement composé de 33 ministres, il y a seulement quatre femmes, soit 12% de l’équipe alors que dans la sous-région la moyenne est de 20%. Cette faible représentativité suscite une avalanche de réactions mêlée d’indignation. Sur la toile, le hashtag #PasSansEllesGn pour plus d’équité, a eu un effet viral. Chose qui a obligé Alpha Condé de présenter des excuses greffées de promesses.

« Je demande aux femmes de nous excuser du fait qu’il n’y a pas eu assez de femmes dans le gouvernement. Je vous promets qu’on va vous réserver beaucoup de surprises et vous allez voir qu’il y aura beaucoup de postes qui vont vous être donnés (…). J’ai dit au premier ministre et à son gouvernement de privilégier entièrement les femmes à tous les postes pour les prochaines nominations, moi-même je vais veiller à ce que cela soit strictement respecté », a-t-il assuré.

