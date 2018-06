Religion : Oustaz Ramadan Bah dit tout sur le jeûne et la nuit du destin… (Interview)

CONAKRY-Quelle conduite le musulman doit-il adopter pendant le mois de Ramadan ? Le jeûneur peut-il prendre des injections ou fumer ? Dans cette interview, l’imam Muhammad Ramadan Bah dit tout sur le jeûne du mois de ramadan. Lisez !!!

AFRICAGUINEE.COM : Quelle conduite le musulman doit-il avoir pendant le mois de Ramadan ?

MUHAMMAD RAMADAN BAH : Le comportement du musulman pendant toute l’année est le seul, c’est le bon comportement. Et maintenant surtout pendant le mois de Ramadan, là, le musulman doit avoir un très bon comportement, il doit bien se conduire, il doit adopter un comportement exemplaire. Il doit être un bon musulman dans tous ses actes envers tout le monde même envers les non musulmans à plus forte raison les musulmans.

Le Prophète Muhammad (paix et salue sur lui) nous enseigne dans un Hadith, il dit : le jour où on est en jeûne doit être diffèrent du jour où on n’est pas en jeûne. Ça fait partie des mérites du jeûne. Aussi il faut faire jeûner les oreilles, il ne faut pas écouter ce qui est illicite. Il ne faut pas regarder ce qui est illicite, il ne faut pas parler de ce qui est illicite. Il faut dire seulement des bonnes paroles et il faut éviter de dire n’importe quoi et n’importe comment. Il ne faut pas toucher tout ce qui est illicite et il ne faut pas aller dans des endroits où c’est des choses illicites qui se passent. Il faut éviter tout ça, c’est ce qu’on appelle un jeûne.

Quelles sont les règles fondamentales du jeûne ?

Il y a trois (3) règles fondamentales du jeûne. La première chose c’est l’intention, ce qui est très important. Le musulman doit formuler l’intention de jeûner tout le mois, les 29 ou les 30 jours au début du mois de Ramadan c’est-à-dire la nuit qui suit le premier jour. C’est là où le musulman doit formuler l’intention. Ou bien renouveler l’intention tous les jours.

Ensuite, il faut s’abstenir de manger, de boire et d’avoir des rapports sexuels avec son épouse ou son époux pendant la journée du Ramadan. Donc jeûner c’est de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas avoir des rapports sexuels. C’est ça jeûner en Islam. C’est la deuxième règle fondamentale du jeûne.

La troisième règle et la dernière c’est le temps. C’est à quel moment il faut jeûner ? C’est après l’aube jusqu’au coucher du soleil. Donc c’est dans l'intervail de ce temps qu’il faut jeûner.

Quels sont les actes surérogatoires du jeûne ?

Ces actes ne sont pas obligatoires mais ils sont surérogatoires. Ils sont très bénéfiques puisque ces actes font partie de la Sunna du Prophète (paix et salut sur lui). Par exemple rompre le jeûne dès après le coucher du soleil. Ensuite il faut retarder de prendre le repas de la fin de nuit, par exemple actuellement il est dit on peut manger jusqu’à 5h 12mn, ça c’est le programme envoyé par les autorités religieuses. Donc ça c’est très important, il faut respecter cela. En respectant cela, on a beaucoup de biens et on a respecté aussi la Sunna du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui). Donc il ne faut pas se lever à minuit ou 1h du matin dire je prends mon repas de fin de nuit, non il faut attendre jusqu’à 5h du matin c’est le meilleur moment de prendre ce repas de fin de nuit.

Est-ce qu’il y a des invocations qui sont conseillées au jeûneur pendant le ramadan ?

On ne doit pas oublier les invocations. Au moment où nous rompons le jeûne il faut faire des invocations. Les invocations dites en ce moment sont exhaussées. Mais malheureusement il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui oublient ces invocations. Ces moments du mois de jeûne ce sont des moments exceptionnels donc il ne faut pas les rater. Il faut faire les invocations quand le moment de rupture arrive avant de rompre le jeun. Il faut faire les invocations et demander Dieu tout ce qu’on a besoin. Au moment aussi de prendre le dernier repas de nuit, là aussi il faut faire des invocations, il n’y a pas des invocations d’ordre spécifique mais chacun a besoin de quelque chose.

Donc il faut demander à Dieu qu’il nous pardonne nos péchés, qu’il nous donne ce que nous voulons, de résoudre nos problèmes. C’est les moments les biens indiqués pour qu’Allah exhausse nos invocations. Aussi en rompant le jeûne, il est dit de rompre le jeûne avec des dattes d’un nombre impaire c’est-à-dire 3, 5 ou 7 dattes. Ça aussi ça fait partie de la Sunna du Prophète (paix et salut sur lui). A défaut des dattes, on doit prendre même si c’est quelques gorgées d’eau.

Quels sont les actes louables que le jeûneur doit accomplir ?

Il faut beaucoup lire le Coran. Le mois de Ramadan, c’est le mois du Coran parce que le Coran a été révélé pendant ce mois. Il faut beaucoup faire des sacrifices aussi, surtout donner à manger aux gens qui en ont besoin. Il y a beaucoup qui jeûnent mais qui n’ont pas les moyens pour manger à leur faim. Donner à manger à ces gens est vraiment beaucoup bénéfique. Ce sont en quelques sortes les actes louables recommandés par notre religion.

Est-ce qu’il y a une différence entre Ramadan et carême ?

A l’intention de nos frères et sœurs qui parlent français, il faut éviter le mot carême. Nous ne faisons pas carême, nous, nous faisons le mois de Ramadan ou bien le mois de jeûne. Carême vient du mot quarante alors que nous jeunons 29 ou 30 jours, nous ne jeunons pas 40 jours. Donc Carême ce n’est pas musulman. A l’intention de nos frères et sœurs qui parlent français, il faut éviter le mot Carême. Il faut dire le mois du jeûne, je suis en jeûne ou bien je fais le mois de Ramadan. C’est ce qu’il faut dire.

Qu’est-ce qui peut annuler le jeûne chez le musulman ?

D’abord le jeûne du Ramadan c’est de s’abstenir de manger, boire et d’avoir des relations intimes de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Maintenant ce qui peut annuler le jeûne à part la nourriture et les rapports, c’est le fait de renier la foi. Quand on renie la foi, là le jeûne est annulé. Encore quand on renie l’intention de jeûner. Par exemple on jeûne jusqu’à une heure précise on renie l’intention, on dit je ne suis plus en jeûne, même si on n’a pas mangé le jeûne est annulé.

Qu’en est-il des injections ou encore des vomissements ?

Les injections sont permises si ce ne sont pas des injections qui alimentent. Parce qu’il y a de ces injections, quand on les prend automatiquement on est rassasié, donc si c’est comme ça, ça annule le jeûne. Mais si les injections n’alimentent pas, on peut les prendre sans problème. Mais les perfusions non. Les perfusions annulent le jeûne. Le vomissement là, il y a deux cas. Si on vomit involontairement c’est-à-dire ce n’est pas nous qui avons provoqué là ça n’annule pas le jeûne. Par contre si c’est nous qui avons provoqué, là ça annule le jeûne. En plus, la cigarette annule le jeûne aussi. La fumée de la cigarette est non seulement dangereuse pour la santé mais aussi ça annule le jeûne du Ramadan.

Ensuite il y a aussi des choses qui diminuent les avantages du jeûne mais qui ne les annulent pas. Ça c’est les comportements. Donc quand on jeûne, il faut que les membres du corps s’abstiennent de commettre des actes illicites c’est-à-dire, les oreilles ne doivent pas écouter tout ce qui est illicite comme la musique. Le mensonge, la calomnie sont interdits. Les yeux ne doivent pas observer tout ce qui est illicite. La bouche aussi, la langue ne doit pas parler de ce qui est illicite. Exemple, la langue ne doit pas injurier, mentir, calomnier, tout cela contribue à diminuer les avantages du jeûne. Donc c’est pour cela qu’il faut avoir un bon comportement. Quelque part le Prophète PSL dit celui qui ne s’abstient pas de mentir ou de témoigner le mensonge Dieu n’a pas besoin de son jeûne. Donc il faut faire beaucoup attention pour ne pas annuler son jeûne ou diminuer les avantages qu’on peut avoir en jeûnant.

Parlez-nous de l’importance de la nuit du destin ?

Les dix (10) derniers jours sont très importants. C’est la partie la plus importante du mois de Ramadan. Parce que dans ces 10 derniers jours il y a la nuit appelée Laylatoulghadr, la nuit du destin. Cette nuit est meilleure que 1000 mois, donc quand tu adores Allah dans cette nuit tu as la récompense de quelqu’un qui a adoré Allah pendant 1000 mois. Et 1000 mois c’est plus de 80 ans. Et cela commence dans la nuit du mardi 05 à mercredi 06 juin 18. Donc à partir de la nuit du 20 à 21 du mois de ramadan, le musulman ne doit pas dormir, il doit faire des prières nocturnes dans les mosquées. Le prophète Muhammad PSL nous a dit dans un Hadith que la nuit du destin se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, mais il n’a pas précisé une nuit.

Entretien réalisé par Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinée.com