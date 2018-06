Déjà 140 gagnants de la Promo Retrait via Orange Money !!

Lundi 04 juin 2018 : en présence de quelques organes de presse ,la deuxième remise de la promo retrait via Orange Money a été organisée dans l’enceinte du siège d’Orange Finances Mobile Guinée, filiale d’Orange guinée, sis à Donka cité ministérielle.

70 nouveauxgagnants,venus de Dinguiraye, Boké, Fria, Sangaredi, Kamsar, Siguiri, Kouroussa, Kankan, Gueckedou, N’zérékoré mais aussi de certaines communes de Conakry se sont vus remettre chacun de 500 000Gnf

Certains ont bien voulu partager ces mots :

Mr Kaba Sory de Foulamadina : « Orange est le seul opérateur qui peut nous surprendre de la sorte : je suis tellement content que je ne trouve pas les mots pour exprimer cette joie que je ressens.»

Mme Maciré Soumah du Km36 dira« Orange vient de me sauver : j’étais soucieuse car les temps sont durs ; je me demandais comment vais-je subvenir aux achats des habits de fête de mes enfants. Avec ce montant, je suis vraiment soulagée et tout cela est possible grâce à Orange. Merci et encore merci Orange»

Quant àMr Bah Souleymane de Kagbelen: « Je ne croyais pas du tout à cette promo, car actuellement il y’a beaucoup d’arnaqueurs qui en profitent pour dépouiller les gens !Mais quand je suis arrivé dans les locaux d’Orange, j’y ai cru. A présent je suis très content et le conseil que je peux vous donner c’est qu’en cas de gain ne communiquez surtout pas votre code secret à quelqu’un car Orange ne vous le demande jamais ! Ce jeu est gratuit : on ne vous demande aucune contrepartie».

Ainsi depuis le début de la Promo Retrait via Orange Money, un total de 70 000 000Gnfont été offerts à 140 clients.

Le concept de cette promo est simple : jusqu’au 15juin 2018, chaque jour, 10 abonnés d’un bon d’achat de 500 000GNF chacun sont tirés au sort.Il suffit de s’inscrireaux tirages en composant #147#OKou*147#OKgratuitement mais surtout effectuer un retrait via Orange Money.

Attention : Orange ne demande aucune contre partie financière en cas de gain et seul le numero624 44 44 44 est habilité à appeler pour communiquer le nom des gagnants.

Pour tout cas suspects contacter le service client au 6277ou rendez-vous sur la page Facebook Orange Guinée

Vous rapprocher de l’essentiel. Orange