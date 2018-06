Démissions au sein de l’UDG : Mamadou Sylla dénonce une « manipulation »

CONAKRY- Le parti Union Démocratique de Guinée (UDG) dirigé par Elhadj Mamadou Sylla vient d’apporter des précisions sur les démissions de certains de ses militants. Cette formation politique d’opposition dénonce une manipulation.

Jeudi dernier, l’ancien secrétaire général de l’UDG, Alseny Kolya Sylla et Karamoko ont annoncé leur démission ainsi que celle de plusieurs autres responsables du parti. Ils accusant leur président Mamadou Sylla de gestion calamiteuse et personnelle dans le seul but de faire du parti une marionnette qui tantôt est du côté de la majorité présidentielle tantôt du côté de l’opposition.

Pour le député Mamadou Sylla, ces propos sont mensongers. Selon lui, tout le parti a jugé anormal le comportement des deux démissionnaires.

« Il a fait de la manipulation comme il était ancien secrétaire général, il avait le contact de tout le monde. Donc il s’est servi de cela pour mettre les noms des gens et faire la signature à leur nom. On a demandé aux gens qui sont dans les fédérations de l’intérieur du pays, ils disent ne pas être au courant. Kolya a refusé de respecter même la décision de Dieu, parce qu’il avait remplacé quelqu’un. Il a d’autres fonctions si quelqu’un le remplace il ne devrait pas faire de problèmes. C’est pourquoi tout le parti a dit que ce qu’il a fait ce n’est pas normal », a martelé Honorable Mamadou Sylla.

Le vice-président du parti UDG, Elhadj Dembo Sylla a précisé que les démissionnaires Alseny Kolya Sylla et Karamoko respectivement ex secrétaire-général et ex secrétaire -général de la jeunesse du parti n’étaient pas en activité depuis 5 mois.

« Ce sont des déclarations fallacieuses et mensongères qu’ils ont proférées à l’égard du parti et de son président. Elles n’ont d’égal que leur niveau intellectuel et moral puisqu’ils savent en âme et conscience ce qu’est la vérité », a fustigé El hadj Dembo Sylla à travers une declaration.

Ces démissionnaires sont des fonctionnaires à l’Assemblée nationale grâce au parti UDG, nous confie-t-on. « Pour Alseny Kolya, il a refusé d’occuper son poste. Il préfère gérer toujours le budget du secrétaire général…», a dénoncé le vice-président de l’UDG.

BAH Aissatou

Pour africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14