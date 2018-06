Sollicitation de manifestations d’intérêt pour le recrutement d’un (e) consultant de niveau international en communication institutionnelle et stratégique

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice – Solidarité

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-MPDE

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS

PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE, D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DE CAPACITÉS (EGTACB)- DON IDA : D200-GN

REPUBLICATION

Date de début : 04/ 06/ 2018 ; Date limite : 18/ 06 / 2018

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) CONSULTANT DE NIVEAU INTERNATIONAL EN COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET STRATEGIQUE

1.Cette sollicitation de manifestation d’intérêts fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés du projet ci- dessus publié dans le Développement Business le…………………2018.

2.Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don de la Banque Mondiale, d’un montant de 22 millions USDpour financer le coût du Projet deGouvernance Economique d’Assistance Technique et de Renforcement des Capacités (EGTACB), et se propose d'utiliser une partie des ressources de ce don pour effectuer les paiements autorisés au titre des contrats devant être acquis dans le cadre de ce projet.

3.L’Unité de Coordination et d’Exécution des projets (UCEP) se propose d’utiliser une partie de cesfonds pour effectuer les paiements au titre des services de consultants pourrecruter un consultant en communication institutionnelle et stratégiquepour la Primature projet EGTACB-FA.

4. L’objectif de ce recrutement est de renforcer la communication de la Primature et du Gouvernement.

L’assistance technique portera principalement sur un appui à :

a. La réalisation d’un diagnostic du dispositif et des mécanismes de communication de la Primature et du Gouvernement, incluant les services de la Primature, la cellule de la communication gouvernementale et un échantillon de service de communication des départements ministériels ;

b. L’Elaboration d’une stratégie de communication gouvernementale, comprenant la communication de la Primature ainsi que la communication interne et externe gouvernementale, et la définition d’un dispositif institutionnel de pilotage de la communication gouvernementale ;

c. L’opérationnalisation d’un dispositif institutionnel de pilotage de la communication gouvernementale ;

d. La définition du cadre du site web de la Primature et l’élaboration du cahier de charges pour la création du site web et l’administration du site.

5. Les Services comprennent les résultats suivants

- La stratégie de communication de la Primature et du Gouvernement est élaborée ;

- Le plan d’actions adossé à la stratégie est mis en œuvre et les indicateurs de résultats sont élaborés ;

- Un dispositif et des mécanismes pérennes de communication sont mis en place, au sein de la Primature et des organes de communication du Gouvernement ;

- La communication sur les activités et les résultats de la Primature et du Gouvernement est renforcée avec une visibilité accrue de l’ensemble des acteurs socioéconomiques et institutionnels (Gouvernement, Institutions Républicaines, Partenaires techniques et financiers, Secteur Privé) et des citoyens ;

- Le cadre (rubriques, contenu, charte graphique, etc.) et le cahier de charge relatif à la création du portail web dédié à la Primature est créé, élaboré et disponible ;

- L’équipe de communication de la Primature est formée et renforcée.

6.L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) invite les Consultants individuels) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (individuels) intéressés doivent fournir les informations et documentsindiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (toutes références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires à la mission, etc.).

7.Qualifications

Les compétences recherchées doivent satisfaire aux qualifications ci-après :

- Avoir au minimum un diplôme de niveau (BAC+5) avec idéalement une spécialisation en Communication, en Relations Publiques ou dans un domaine connexe ;

- Avoir une expérience de 10 ansminimum dans la communication institutionnelle et/ou stratégique, idéalement au sein d’une agence de conseil ou de relations publiques ;

- Avoir une expérience similaire idéalement en Afrique dans l’administration publique ou privé ;

- Avoir une expérience de conseil auprès de dirigeants de haut niveau (Direction Générale, Gouvernement, Institutions Républicaines ou Internationales) ;

- Excellente maitrise du français requise.

8.Les Consultants (individuels) intéressés, possédant les compétences et l’expérience pertinentes pour la missionconcernéesont invités à manifester leur intérêt à offrir leurs services en faisant parvenir un dossier comprenant au moins :

- Une lettre de motivation ;

- Un curriculum vitae détaillé et signé ;

- Une copie du ou des diplômes ;

- Une copie des contrats ou des attestations pour les prestations antérieures ;

- Les références des anciens employeurs.

Des vérifications pourraient être faites sur les dossiers fournis.

9.Le Consultant sera sélectionné suivant la méthode de sélection de consultant individuel (SCI)en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de Janvier 2011 révisées en 2014.

10.Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (Termes de Références) au sujet des documents de référence à l’adresse mentionnée ci-dessous et aux heures suivantes : a. Du lundi au jeudi : de 9h à 16h 00 et b.Et le vendredi : de 9h à 13h ou par courriel à l’adresse :egtacbwb@yahoo.fr

11.Les manifestations d’intérêts doivent être déposées au plus tard le 18 Juin 2018 à 10 h à l’adresse ci- après : UCEP : Unité de Coordination et d’Exécution des Projets Immeuble « Air France ex Fria Base »7èmeétage Quartier Almamya, Commune de Kaloum, Conakry ou par courrier électronique : egtacbwb@yahoo.fr. Pour plus de précision contacter les numéros ci-après:(224) 620 63 14 21/ 657 52 75 47/ 655 94 58 24.

Le dossier de candidature doit porter la mention « Candidature au poste de consultant international en communication »

Conakry, le 01 Juin 2018

Salim Diallo

Le Coordonnateur