REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice – Solidarité

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-MPDE

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS

PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE, D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMANT DES CAPACITÉS (EGTACB)-DON IDA : D200-GN

REPUBLICATION

Date de début : 04/06/2018 ; Date limite : 18/06/2018

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LE RENFORCEMENT DU CADRE NORMATIF DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL

1.Cette sollicitation de manifestation d’intérêts fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés du projet ci- dessus publié dans le Développement Business le…………………2018.

2.Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don de la Banque Mondiale, d’un montant de 22 millions USD pour financer le coût du Projet d’Assistance Technique et de Renforcement des Capacités pour la Gouvernance Economique (EGTACB), et se propose d'utiliser une partie des ressources de ce don pour effectuer les paiements autorisés au titre des contrats devant être acquis dans le cadre de ce projet.

3.L’Unité de Coordination et d’Exécution des projets (UCEP) se propose d’utiliser une partie de cesfonds pour effectuer les paiements au titre des services de consultants relatif au recrutement d’un consultant pour le renforcement du cadre normatif de l’organisation et du fonctionnement du travail gouvernemental.

4.L’objectif visé est d’améliorer le fonctionnement de l’action gouvernementale et l’efficacité de la coordination interministérielle. De manière spécifique, il s’agira de :

- Faire un diagnostic du système et des processus de l’organisation du travail gouvernemental ;

- Réévaluer les règles et procédures régissant l’organisation, le fonctionnement et les relations de travail au niveau du Gouvernement, des instances et des institutions ; y compris identifier et impliquer tous les intervenants dans la coordination du travail gouvernemental ;

- Favoriser l’amélioration de la qualité et de la cohérence des textes normatifs régissant l’organisation du travail gouvernemental ;

- Clarifier le rôle et le niveau d’action de chaque intervenant ;

- Développer et proposer des outils de gestion et de coordination, des mécanismes à mettre en place pour améliorer la coordination et l’organisation du travail gouvernemental (manuel de procédures, etc.);

- Formuler des recommandations visant l’optimisation du rôle et de l’organisation des instances et institutions impliquées dans la coordination du travail gouvernemental.

5.Les Services comprennent les résultats suivants :

- Un diagnostic du cadre normatif et organisationnel du travail gouvernemental est réalisé et un document de cadrage élaboré ;

- Un nouvel acte régissant l’organisation du travail gouvernement est élaboré ;

- Le Manuel de procédures de la Primature est révisé ;

- Les actes administratifs existants sont mis en cohérence.

6.L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) invite les Consultants (individuels) intéressés, possédant les compétences et l’expérience pertinentes pour la missionconcernéeà manifester leur intérêt à offrir leurs services en faisant parvenir un dossier comprenant au moins les documents suivants à l’adresse ci-dessous :

- Une lettre de motivation ;

- Uncurriculum vitae détaillé et signé ;

- Une copie du ou des diplômes ;

- Une copie des contrats ou des attestations pour les prestations antérieures ;

- Les références des anciens employeurs ;

- Des vérifications pourraient être faites sur les dossiers fournis.

7.Qualifications requises

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire de haut niveau (Master, DESS, DEA, Doctorat) en sciences sociales, droit, administration publique, management ;

- Avoir une expérience significative (consultant ou salarié) dans un Secrétariat Général du Gouvernement ou dans le Cabinet d’un Premier Ministre ;

- Justifier d’aux moins dix années d’expérience dans les domaines ci-après :

· Conseil en organisation, renforcement des capacités, développement institutionnel,

· Appui (projet ou structure) en matière de réformes administrative ou conduite d’une ou plusieurs missions similaires ;

· Diagnostic des cadres juridiques et règlementaires publics ;

· Conduite des réunions de haut niveau ;

· Utilisation des méthodes participatives dans des diagnostic institutionnels et de conduite du changement;

- Avoir une bonne aptitude dans la communication écrite et orale ;

- Avoir une expérience similaire de préférence en Afrique et/ou dans les pays à revenus moyens, dans l’administration publique ;

- Excellente maitrise du français requise.

8.Le Consultant individuel) sera sélectionné suivant la méthode de sélection de consultant individuel (SCI)en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de Janvier 2011 révisées en 2014.

9. Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (Termes de Références) au sujet des documents de référence à l’adresse mentionnée ci-dessous et aux heures suivantes : a. Du lundi au jeudi : de 9h à 16h 00 et b.Et le vendredi : de 9h à 13h ou par courriel à l’adresse :egtacbwb@yahoo.fr

10.Les manifestations d’intérêts doivent être déposées au plus tard le 18 Juin 2018 à 10 h à l’adresse ci- après : UCEP : Unité de Coordination et d’Exécution des Projets Immeuble « Air France ex Fria Base »7èmeétage Quartier Almamya, Commune de Kaloum – Conakry ou par courrier électronique : egtacbwb@yahoo.fr. Pour plus de précision contacter les numéros ci-après : (224) 655 67 36 18/ 657 52 75 47/ 657 34 34 16/ 620 62 22 68.

Le dossier de candidature doit porter la mention « Candidature au poste d’Expert CNTG ».

Conakry, le 01 Juin 2018

Salim Diallo

Le Coordonnateur