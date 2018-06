Guinée : Tibou Kamara prend les commandes du Ministère de l’industrie…

CONAKRY- Le nouveau Ministre guinéen chargé de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises, a pris fonction ce jeudi 31 mai 2018 à Conakry. Tibou Kamara, ce proche collaborateur du Chef de l’Etat dirige désormais ce Département qui aura la lourde tâche d’impulser une nouvelle dynamique pour l’industrialisation de la Guinée.

Dans son discours de circonstance, le Ministre d’Etat Tibou Kamara s’est engagé à poursuivre la politique du Président Alpha Condé visant à industrialiser la Guinée dans un avenir très proche. Pour réussir sa mission, le Conseiller personnel du Chef de l’Etat dit compter sur le soutien et l’accompagnement de l’ensemble des travailleurs de son Département.

« Je vous exprime toute ma disponibilité à travailler avec chacun, d’être à l’écoute de tous sans préjugés ni la moindre intention de privilégier les uns et d’exclure les autres. Seul, on ne peut rien réussir. Ensemble, rien ne sera impossible », a lancé Tibou Kamara.

Dès après sa prise de fonction, le nouveau Ministre de l’industrie et des PME compte engager des échanges avec le personnel de son Département.

« Je ne ferai pas de promesses et ne m’engage à rien avant de vous avoir rencontrés et écoutés, avant de savoir où on en est déjà et où voulons-nous aller ensemble (…).Ce qui me semble important ici et maintenant c'est de vous dire toute ma disponibilité à travailler avec chacun », a indiqué le Ministre Kamara.

Dans un avenir proche, le Ministre Conseiller personnel du Chef de l’Etat entend mettre en place un conseil de l’industrie qui aura pour rôle de conseiller et d’éclairer les pouvoirs publics sur la situation de l’industrie au niveau national et même international.

Africaguinee.com