Guinée : Dr Mohamed Diané félicité par la hiérarchie militaire…

CONAKRY-Après sa nomination, le ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale et des Affaires présidentielles, Dr Mohamed Diané, a reçu les messages de « félicitations » de la hiérarchie militaire, ainsi que ceux des cadres de son département.

Touché par cet acte, le ministre d’Etat Dr Mohamed Diané, dans un message plein d’humilité, a indiqué que la réussite d’un ministre dépend en grande partie de l’engagement de ses cadres et collaborateurs à l’accompagner dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Cela commence, a-t-il dit, par la loyauté et le respect de la hiérarchie, sans lesquels il est difficile d’obtenir de bons résultats.

« Nous sommes là pour atteindre des objectifs fixés par le Président de la République pour le bien de ceux que nous servons. Je précise : ce n’est pas parce que je ne dis rien que je ne sais pas ce qui se passe. J’observe chacun de mes collaborateurs et prends note du travail de tous. Ayons à l’esprit que nous sommes tous ici pour apporter notre pierre à la construction de notre nation. Il faut s’inscrire dans cette dynamique et privilégier l’intérêt commun », a lancé le ministre d’Etat à l’endroit de ses collaborateurs.

