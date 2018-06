Démissions en cascade à l’UDG : El hadj Mamadou Sylla brise le silence…

CONAKRY- Le parti dirigé par El hadj Mamadou Sylla traverse t-il une zone de turbulence ? L’ancien Président du patronat guinéen vient de réagir au sujet de la sortie de certains de ses désormais anciens collaborateurs qui ont annoncé leur démission de l’Union Démocratique de Guinée.

El hadj Mamadou Sylla qui a été interrogé par un journaliste de notre rédaction, a balayé d’un revers de la main les accusations portées contre sa formation politique. Selon le chef de file de l’Union Démocratique de Guinée, ces « prétendus » démissionnaires avaient déjà été remplacés au sein du parti. Selon le député, toutes ces personnes, notamment l’ancien secrétaire général du parti qui ’’ s’agitent’ en ce moment sont déjà renvoyées de l’UDG.

‘’ S’il n’est pas d’accord on s’en fou puisqu’il pense qu’il est né secrétaire général du parti et qu’il va mourir à ce poste. Il ne milite pas il y a très longtemps (…), tous ces gens que vous voyez à ses côtés ont disparu. Ce sont des histoires qu’ils racontent mais comme je vous l’ai dit il y a de cela au moins trois mois qu’ils ne militent plus au sein de l’UDG parce qu’ils ont été limogés et remplacés. Maintenant dans toute organisation, lorsqu’on limoge une personne elle doit s’en aller, donc Kolia est fonctionnaire à l’Assemblée Nationale. Il y a assez d’activités politiques qu’on a eues à mener ces derniers temps sans ces personnes qui se veulent être indispensables’’, a confié El hadj Mamadou Sylla.

L’ancien Président du patronat guinéen rassure que sa formation politique se porte bien. Et qu’il est d’ailleurs en contact permanent avec les structures de base du parti.

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13