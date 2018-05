Italie : nouvelles tractations en cours pour former un gouvernement

Le chef de file du Mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, a rencontré mercredi soir le président italien, Sergio Mattarella, dans l’espoir de trouver un compromis et sortir l’Italie de l’impasse.

La Ligue et le Mouvement 5 étoiles vont-ils finalement tenter de proposer un nouveau gouvernement en Italie ? Alors que le président italien Sergio Mattarella a mis son veto dimanche 27 mai à la nomination de Paolo Savona, économiste eurosceptique à la tête du ministère des finances, le chef de file du M5S, Luigi Di Maio, tente de trouver un compromis.

Il a été reçu mercredi dans la soirée en toute discrétion au palais du Quirinal, le siège de la présidence, par M. Mattarella. A la sortie, il a proposé au parti d’extrême droite, via un post sur Facebook, de former une nouvelle équipe gouvernementale pour sortir l’Italie de l’impasse politique :

« Trouvons une personne de la même envergure que Paolo Savona pour le ministère de l’économie et des finances et M. Savona peut rester dans le gouvernement mais à un autre poste. »

Selon des sources de la présidence citées par l’Agence France-Presse, M. Mattarella « étudie avec attention » cette proposition. Mais Matteo Salvini, patron de la Ligue, n’y a pas montré beaucoup d’enthousiasme :

« Quand nous avons proposé le professeur Savona, c’est parce qu’il était le meilleur pour être ministre de l’économie. Si Di Maio a changé d’avis, j’en parlerai avec lui. »

Formation du gouvernement Cottarelli gelé

Des tractations pourraient toutefois reprendre entre les deux partis alors que M. Mattarella avait demandé lundi à Carlo Cottarelli, un ancien du Fonds monétaire international, de former un gouvernement, en attendant de nouvelles élections législatives. Mais, pour laisser la chance à MM. Di Maio et Salvini de parvenir à un nouvel accord, MM. Mattarella et Cottarelli ont décidé de geler la formation de ce gouvernement provisoire.

En dépit de ce climat de complète incertitude, les marchés financiers se sont repris mercredi après plusieurs jours d’une fébrilité qualifiée d’« émotive » par le gouverneur de la Banque d’Italie, Ignazio Visco.

La Bourse de Milan a clos en hausse de 2,09 %, à 2,798 points, et le « spread », l’écart très surveillé entre les taux allemand et italien à dix ans qui avait franchi la barre des 300 points mardi, est redescendu à 275 points.

AFP