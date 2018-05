Guinée : Sidya Touré ‘’crache ses vérités’’ sur la gouvernance d’Alpha…

CONAKRY-Pourquoi l’Union des Forces Républicaine (UFR) de Sidya Touré n’a pas de représentants dans le Gouvernement de Kassory Fofana ? Le haut représentant du Chef de l’Etat qui a reçu ce jeudi 31 mai 2018 le nouveau Premier ministre en audience n’a pas fait dans la langue de bois. En face de Ibrahima Kassory Fofana, le président de l’UFR a expliqué les raison de son éloignement progressif vis-à-vis d’Alpha Condé.

Dans sa résidence à la minière, le farouche opposant d’hier a martelé que l’absence de son parti dans le Gouvernement n’a rien à voir avec la nomination de Kassory Fofana à la primature. « (…) Ça n’avait rien à voir avec la nomination de Kassory. Mais ça n’empêche pas les gens de parler. Je suis heureux qu’on puisse se retrouver ainsi. Les gens ne savent pas une chose : quand j’arrivais en 1996 comme Premier Ministre, je ne suis pas tombé du ciel (…) de tous les jeunes cadres, à part les amis que j’ai amenés au gouvernement, le seul que je connaissais c’était lui(…) », a confié le leader de l’UFR, qui dit souhaiter l’apaisement politique et social dans le pays.

« Je souhaiterai qu’on s’entraide. L’apaisement, c’est ce que nous souhaitons. Mais l’apaisement ne peut pas se faire s’il n’y a pas un minimum de considération de l’adversaire ou même de prétendus amis. Je ne ferai pas de langues de bois parce que nous sommes des frères », a-t-il martelé.

Après deux années de collaboration avec Alpha Condé, Sidya Touré semble avoir un pincement de cœur. La raison : Toutes les propositions qu’il a eues à faire n’ont pas été pris par le Chef de l’Etat. Pis, il n’y a aucune ligne directrice entre son parti et le RPG arc-en-ciel. D’où son éloignement aujourd’hui.

« Nous sommes dans une position où on regarde tout ça avec beaucoup de méfiance parce qu’il n’y a aucune ligne directrice entre le RPG et nous. Malgré que plus de deux ans et demi, nous avons plus ou moins passé ensemble. Donc, voilà pourquoi l’UFR n’est pas dans le Gouvernement et voilà pourquoi petit à petit la parole se libère. J’aurai souhaité autre chose. Mais ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de raisons que je raconte des histoires. Le Président on se voit, des fois on ne se parle pas bien, des fois on se parle bien. Mais le résultat : plus de deux après, c’est qu’on n’a rien fait ensemble. Les propositions qui ont été faites sur l’électricité, l’agriculture et sur un certain nombre de chose, rien n’a abouti. C’est une réalité », a martelé Sidya Touré.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112