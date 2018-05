Guinée : l’ambassade de France annonce une nouvelle procédure pour les rendez-vous visas…

Acompter du 5 juin 2018, une société prestataire de services prendra en charge la gestion des rendez-vous visas (passeports ordinaires uniquement) pour le compte de l’Ambassade de France.

Ce changement intervient afin d’assurer un service sécurisé et plus rapide aux usagers et pallier le piratage de l’application informatique actuelle par des personnes malveillantes.

1 – Guinée

Pour obtenir un rendez-vous, le demandeur de visa devra se procurer un bordereau d’appel (170 000 GNF), dans les réseaux bancaires SGBG ou BICIGUI. Avec ce document, le demandeur pourra prendre contact avec la société prestataire en téléphonant au 8146 pour procéder à une prise de rendez-vous visa sécurisée.

2 – Sierra Léone

Pour obtenir un rendez-vous, le demandeur de visa devra se procurer un bordereau d’appel (150 000 SLL), dans les réseaux bancaires UBA. Avec ce document, le demandeur pour prendre contact avec la société prestataire en téléphonant au 8008 pour procéder à une prise de rendez-vous visa sécurisée

Il appartiendra au demandeur de visa de bien noter le jour et l’heure du rendez-vous accordé par la société prestataire et de présenter obligatoirement l’original du bordereau d’appel lors du rendez-vous au service des visas de l’ambassade. En dehors de cette procédure, toute demande sera systématiquement rejetée.

L’Ambassade de France rappelle que l’enregistrement sur France visas (http://france-visas.gouv.fr) est obligatoire depuis le 01 janvier 2018 et est indépendante de la procédure de prise de rendez-vous.

France-visas, site officiel des visas pour la France – est le portail unique comportant toute l’information nécessaire pour guider les usagers dans leur démarche et les assister à chaque étape de leur demande (préparation du dossier, saisie du formulaire en ligne, dépôt et suivi de leur demande). Chaque demandeur de visa est invité à créer son compte dès que possible sur France visa, afin de renseigner le formulaire de manière électronique.