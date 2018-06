Guinée : Aboubacar Sylla fait une "promesse" au Président Condé…

CONAKRY-Aboubacar Sylla, ancien porte-parole de l’opposition qui a été installé dans ses fonctions de Ministre d’Etat en charge des Transports ce jeudi 31 mai 2018 a pris des engagements.

Dans son discours, le leader du parti "Union des Forces du Changement (UFC)" qui a succédé Oyé Guilavogui, a salué la décision du Président de la République, Pr Alpha Condé, qui selon lui, a pris sur lui le « courage politique et la vision nécessaire » pour effectuer cette ouverture et ce geste de rassemblement pour la constitution de ce Gouvernement. Aboubacar Sylla a promis de faire tout pour mériter la confiance du Chef de l’Etat.

« Je ferai tout pour mériter cette confiance et être à la hauteur des espoirs que la mise en place de ce Gouvernement d’ouverture a suscité au sein des populations guinéennes », a-t-il promis.

La rentrée de ce farouche opposant d’hier dans le Gouvernement d’Alpha Condé continue d’alimenter les débats en Guinée. Mais pour l’ex porte-parole de l’opposition, cela n’a rien de surprenant.

« Pour certains, cela peut sembler surprenant qu’un opposant fasse son entrée dans un Gouvernement chez nous. Mais l’histoire politique récente de notre pays montre que dans le passé, il y a eu au moins trois Gouvernements d’ouverture ou de consensus, ou de coalition, ou d’union nationale, qui ont présidé aux destinées de ce pays », a-t-il rappelé, s’engageant à faire en sorte que cette ouverture du Président de la République s’approfondisse et s’élargisse en étant un modèle en matière de gouvernance dans le secteur des transports.

Aboubacar Sylla s’est dit heureux et fier d’appartenir à ce Gouvernement qui, a-t-il prédit, fera changer le destin de la Guinée.

« On est à un moment crucial du développement de notre pays. Ce Gouvernement sortant a réussi à mobiliser des fonds importants pour notre pays. Il y a des montants de plus de 40 milliards de dollars qui sont mobilisables en faveur du développement de la Guinée. Mais ces montants demeurent à l’état potentiel. Il faut une équipe gouvernementale qui soit en mesure de concevoir et de mettre en œuvre des projets susceptibles d’être éligibles à ces financements disponibles. C’est pour cela que je suis heureux et fier de faire partie de cette aventure qui fera changer le destin de la Guinée, même si c’est le ¼ de ce montant qui est investi dans notre pays », a indiqué le nouveau d’Etat des Transports.

« Je ferai en sorte que la confiance placée en moi ne soit pas déçue. Je m’attacherai en collaboration avec les travailleurs de ce département à faire en sorte que le guinéen souffre moins pour quitter son lieu de travail et rentrer à son domicile. Nous ferons face à cette anarchie qui semble régner dans la circulation de Conakry. Car le rôle d’un ministre est d’identifier la demande sociale et de prendre des dispositions pour la satisfaire », a assuré Aboubacar Sylla.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112