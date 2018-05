Aéroport de Conakry : un étudiant Bissau-guinéen arrêté avec plus de 2kg de cocaïne…

CONAKRY- En provenance du Brésil, Alfredo Guiyonka étudiant en médecine de nationalité Bissau-guinéenne âgé de 31 ans a été arrêté à l’aéroport international Conakry-Gbessia avec une importante quantité de cocaïne. C’est un important coup de filet réussit le vendredi 25 mai 2018 par les services spéciaux de la lutte contre la drogue en Guinée !

Le secrétariat général de la présidence chargé des services spéciaux de la lutte Anti-drogue et du crime organisé vient de saisir sur le territoire guinéen plus de 2,4 kilogrammes de cocaïne. La particularité de cette découverte se résume, selon le lieutenant-colonel Farimba Camara, directeur de l’Office Central Anti-Drogue (OCAD), par le fait que la drogue a été découverte dans 8 tubes de cylindres de machines de plastification de cartes d’identités et pour d’autres documents.

‘’ Cette saisie est un fait répressif qui garantit la sécurité au niveau national. Cette valeur de cocaïne, peut être estimée à près de 45.000 euros. C’est un trafic international de drogue dure sur lequel nos services basés à l’aéroport de Conakry ont mis le grappin. Nous félicitons nos hommes et nous les exhortons à plus de vigilance’’ a déclaré le directeur de l’OCAD.

Le mis en cause est de nationalité Bissau-guinéenne âgé de 31 ans. Alfredo Guiyonka qui se dit étudiant en médecine au Brésil dit ne rien savoir du contenu des machines.

‘’ Je reconnais que ce colis m’a été confié depuis le Brésil pour Conakry par un de mes compatriotes. Je ne savais pas ce qui était dedans (…), je regrette fort cela qu’il y ait de la cocaïne et je demande pardon à l’Etat guinéen (…) ce colis était destiné à un des ‘’grands’’ de mon ami qui vit avec moi au Brésil’’ a expliqué le jeune mis en cause dans ce trafic de drogue international.

Outre cette saisie de poudre blanche en provenance du Brésil, 515 kg de cannabis en provenance de la Sierra-Leone ont aussi été intercepté par les hommes services du secrétariat général de la présidence chargé des services spéciaux de la lutte Anti-drogue et du crime organisé, dirigé par le Colonel Moussa Tiegboro Camara.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13