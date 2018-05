Strasbourg (France) : Alpha Condé répond à l'opposition…

SATRASBOURG-Les rivalités entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo se sont transportées à Strasbourg en France, où se trouve le siège du Parlement européen.

Ce mardi 29 mai, pendant que le dirigeant guinéen s’exprimait devant les eurodéputés, plusieurs partisans de l’opposition, notamment du parti UFDG de l’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo ont manifesté dehors contre les dérives du pouvoir guinéen, marqués selon eux par des violations des droits humains, de trucages d’élections et de mal gouvernance.

En face, il y avait aussi des supporters d’Alpha Condé qui se sont mobilisés pour marquer leur soutien à leur « champion », a-t-on appris. Un face à face qui n’a pas laissé indifférent le numéro un guinéen. Puisque dans son discours devant les parlementaires européens, il n’a pas manqué de vanter ses prouesses en matière de la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit dans son pays.

« Depuis mon accession à la magistrature suprême de mon pays en 2010, la Guinée a renforcé son processus démocratique notamment à travers la mise en place des Institutions régaliennes que sont : l’Assemblée Nationale, la Cour Constitutionnelle, le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Cour des Comptes, le Conseil Economique et Social, et la haute autorité de la communication. Ces différentes Institutions aujourd’hui pleinement opérationnelles fonctionnent en toute indépendance et dans le strict respect des valeurs démocratiques », a déclaré le Chef de l’Etat alors que dehors, des partisans l’opposition, tenant des banderoles, exhibaient des photos de personnes tuées dans des manifestations en Guinée.

Mais le Chef de l’Etat met en avant les efforts qu’il a fournis pour instaurer un dialogue politique contant avec l’opposition. Un dialogue qui a permis selon lui, d’apaiser l’espace sociopolitique.

« Nous avons également Instauré un dialogue politique constant avec la participation de l’ensemble des partis politiques, de la société civile, de l’administration et des partenaires au développement. Ce climat de dialogue a fortement contribué à l’apaisement de l’espace sociopolitique et à la construction de la paix et de la stabilité. Tout ceci contribue à la préservation des nombreux acquis enregistrés par la Guinée au cours des dernières années », a affirmé Alpha Condé qui a été reçu dans le cadre d’une visite officielle au parlement européen.

