Santé des détenus : le CICR appuie le Gouvernement guinéen…

CONAKRY-Dans le but d’humaniser et d’améliorer la prise en charge médicale des détenus dans le milieu carcéral guinéen, les ministères de la Justice et de la Santé avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ont procédé ce mercredi 30 mai 2018, à la présentation officielle du protocole d’accord sur la santé en milieu carcéral.

La santé des détenus constitue l’un des défis majeurs auxquels les autorités s’efforcent de répondre. Signé en mai 2017 avec la facilitation du CICR, ce protocole d’accord constitue une avancée significative pour une meilleure prise en charge médicale des détenus. Le 29 mai 2018, les ministères de la santé et de la Justice ont officiellement présenté avec le soutien du CICR, le protocole d’Accord sur la santé en milieu carcéral en Guinée.

La mise en œuvre de ce protocole reste un enjeu majeur pour une meilleure prise en charge médicale des détenus. Selon le Chef cabinet du Ministère de la Justice, cet acte consiste à humaniser le système carcéral guinéen. Pour Mohamed Koly Camara, il s’agit d’un respect des droits humains qui est garanti aux personnes détenues qui ont les mêmes droits que ceux qui sont libres.

‘’ C’est un protocole d’accord qui nous permettra de faciliter l’accès à la santé. Pour le ministère de la justice, nous fournissons des soins de base mais lorsqu’il s’agit des soins spécialisés il faut que cela soit inscrit dans un plan national de santé publique. Par conséquent, la personne détenue doit pouvoir accéder à nos hôpitaux et être traitée comme les personnes libres. C’est une obligation morale qui rentre dans le cadre du respect des droits humains’’, a indiqué le chef de cabinet du Ministère de la justice.

Docteur Kabinet Souaré, conseiller chargé de la coopération au ministère de la santé a promis en ce qui concerne son département, de vulgariser ce protocole d’accord.

‘’ La santé dans nos maisons carcérales doit nous préoccuper si nous voulons avoir un équilibre dans la société. C’est un devoir pour le ministère de la santé pour une mise en œuvre effective de ce protocole d’accord qui vient d’être fait entre le ministère de la justice et celui de la santé pour amener des bonnes conditions dans les maisons pénitentiaires’’ a rappelé le médecin.

Popol Lobo Biduaya, Médecin détention au CICR, a indiqué qu’en application des recommandations internationales en matière de santé carcérale, ce protocole viseàaméliorer la prise en charge médicale des détenus en l’intégrant dans le système de santé national. Il renforce la collaboration entre les deux ministères pour la mise en place des compétences et moyens nécessaires pour l’accès aux soins de santé de tous les détenus sans discriminations.

Pour clore cette cérémonie de présentation officielle, Myriam Renaud, cheffe adjointe de la délégation du CICR en Guinée, au nom de son supérieur hiérarchique, a souligné que ce protocole signé représente une avancée significative qui va dans le sens des recommandations internationales sur la santé en milieu carcéral et qui doit favoriser une prise en charge conséquente des détenus.

‘’ A cet égard, nous saluons l’engagement des autorités guinéennes sans lesquelles l’adoption de ce texte n’aurait pas été possible. En intégrant ce système de santé carcérale dans le système de santé nationale, cela favorise l’accès des détenus à des soins de santé identiques à ceux des populations en général’’ a-t-elle dit en substances.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél.: (+224) 655 31 11 13