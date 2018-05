Kassory Fofana : "La Constitution sera respectée..." 

CONAKRY-Le nouveau Premier ministre guinéen vient de prendre des engagements. Ibrahima Kassory Fofana assure que son Gouvernement sera ouvert au dialogue et à l'écoute tout en donnant la garantie que la Constitution sera respectée.

Pour la construction d'un État de Droit, le Premier ministre tend la main aux partis politiques, aux centrales syndicales ainsi qu'aux organisations socioprofessionnelles.

"Mon Gouvernement sera ouvert au dialogue avec tous les partis politiques, avec toutes les organisations syndicales, avec toutes les organisations socioprofessionnelles. Nous serons ouverts au dialogue et à l'écoute des uns et des autres. Cette écoute et cette ouverture ne signifie cependant pas une faiblesse. L'Etat de droit sera respecté, la constitution sera respectée (...) Le Président de la République sera respecté", s'est engagé Dr Ibrahima Kassory.

Il explique que les directives qu'il a reçues du Pr Alpha Condé est d'accélérer le Développement de la Guinée, de renforcer la sécurité et de consolider l'ordre public.

" Nous devons construire un État de droit dans la paix, malgré les problèmes politiques", lance le Premier ministre.